Thiếu gia tập đoàn Singha lên tiếng sau vụ tố bị xâm hại nhiều năm

Trong nhiều năm, Siranudh Scott đã giữ kín bí mật đau thương thời thơ ấu, không kể với ai về việc anh bị anh trai ruột lạm dụng tình dục từ 9 đến 13 tuổi.

Psi Samut Scott công khai chuyện bị xâm hại, bất chấp danh tiếng của gia đình. Ảnh: May Wong.

Sự im lặng ấy chấm dứt vào tháng 5 vừa qua. Hậu duệ của gia tộc đứng sau thương hiệu bia Singha nổi tiếng Thái Lan đã công khai câu chuyện của mình, phá vỡ những điều cấm kỵ ăn sâu trong một xã hội bảo thủ vốn đề cao thứ bậc và danh dự gia đình.

Hai anh em nhà Scott, có cha là người Scotland, thuộc gia tộc Bhirombhakdi - gia đình tỷ phú sở hữu hãng bia Singha do Công ty Boon Rawd Brewery sản xuất.

Vài tuần sau khi công khai các cáo buộc, nhà bảo tồn biển 29 tuổi - người thích được gọi là Psi Samut Scott - đã có cuộc trò chuyện với The Straits Times.

Psi cho biết những tổn thương mà anh phải trải qua khi còn nhỏ và trong nhiều năm sau đó từng khiến anh cảm thấy “như muốn chết”. Tuy nhiên, từ vực thẳm tuyệt vọng ấy, anh nuôi dưỡng quyết tâm mạnh mẽ để giành lại cuộc đời mình.

“Tôi nhận ra quan hệ máu mủ không phải là tất cả. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng mình phải được tự do”, anh nói.

“Sống trong địa ngục”

Psi cho biết trước đây anh chưa từng muốn nói về câu chuyện này vì rất yêu ông ngoại. “Ông dạy chúng tôi phải đặt gia đình lên hàng đầu, và với tôi, gia đình luôn là một phần nối dài của ông”, anh nói.

Ông ngoại của Psi qua đời năm 2015. Theo thời gian, anh nhận ra mình không thể tiếp tục im lặng.

“Tôi nhận ra mình đang sống trong địa ngục và đã quen với mọi thứ. Điều đó không ổn chút nào”, anh nói.

Ngày 9/5, Psi gây chấn động mạng xã hội khi đăng video giàn giụa nước mắt, tố cáo anh trai Sunit Scott đã lạm dụng tình dục mình trong thời thơ ấu.

Video thu hút hơn 18,8 triệu lượt xem, trở thành tiêu điểm truyền thông và khiến nhiều cư dân mạng kêu gọi tẩy chay sản phẩm bia Singha.

Bốn ngày sau, Psi tiếp tục tung đoạn ghi âm dài 4 phút ghi lại cuộc đối chất với anh trai về các cáo buộc trên, hút hơn 20 triệu lượt xem.

Sunit Scott phủ nhận hành vi lạm dụng tình dục em trai, nhưng thừa nhận giữa hai anh em từng có những trò đùa thô bạo.

Ngày 19/5, Boon Rawd Brewery thông báo Sunit đã bị miễn nhiệm mọi chức vụ trong tập đoàn.

Trong khi đó, Psi - người không nắm giữ vai trò chính thức nào trong doanh nghiệp gia đình - tuyên bố từ bỏ danh xưng “người thừa kế Singha”.

Pi Scott (ảnh trái) từng lên tiếng phủ nhận cáo buộc do em trai đưa ra. Ảnh: Thairath.

Psi cho biết nhiều năm trước, anh từng ghi lại lời thú nhận của anh trai và chia sẻ với các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, theo anh, những người lớn trong gia tộc đã không can thiệp mà lựa chọn bảo vệ danh tiếng gia đình và công ty.

“Tôi gần như chấp nhận rằng có lẽ họ làm vậy để giữ gìn hình ảnh, và điều đó là bình thường”, anh nói.

Theo Psi, anh quyết định lên tiếng sau khi bị mẹ đẻ kiện do tranh chấp thừa kế liên quan đến tài sản của ông ngoại quá cố. Sau đó, anh rời khỏi ngôi nhà gia đình ở Hua Hin. Bố mẹ Psi đã ly hôn, mối quan hệ của anh với cha cũng đổ vỡ từ nhiều năm trước.

Khi được hỏi liệu cuộc xung đột hiện tại xoay quanh cáo buộc lạm dụng, tranh chấp tài sản hay việc phơi bày sự thật, Psi trả lời: “Tất cả. Tôi đã giữ im lặng quá lâu, và họ cứ thể thản nhiên sống nhờ bí mật tôi phải chôn vùi. Giờ đây, tôi không muốn tiếp tục mang gánh nặng ấy thay cho họ nữa”.

Hiện tại, các thành viên trong gia đình Psi và Công ty Boon Rawd Brewery - đơn vị sở hữu thương hiệu bia Singha - đều từ chối đưa ra bình luận thêm với truyền thông. Doanh nghiệp này cũng không phản hồi đề nghị bình luận từ The Straits Times.

“Phá vỡ” điều cấm kỵ ở Thái Lan

Boon Rawd Brewery được cụ cố của anh em nhà Scott thành lập năm 1933. Với thương hiệu bia Singha, gia tộc Bhirombhakdi trở thành một trong những dòng họ kinh doanh quyền lực nhất Thái Lan.

Dưới sự điều hành của các thế hệ kế tiếp, tập đoàn mở rộng sang bất động sản, khách sạn và thực phẩm. Theo Forbes, khối tài sản của gia đình hiện được định giá khoảng 1,75 tỷ USD .

Ngày nay, thế hệ thứ tư đang điều hành tập đoàn, với Bhurit Bhirombhakdi giữ chức tổng giám đốc Boon Rawd Brewery.

Bình luận về tuyên bố xin lỗi mà công ty đưa ra ngày 19/5, Psi cho rằng đó chỉ là động thái đối phó dư luận. “Không có chút chân thành nào trong đó... Đây là lời xin lỗi gửi tới xã hội chứ không phải dành cho tôi”, anh nói.

Các chuyên gia nhận định danh tiếng của gia tộc Singha đã chịu tổn hại đáng kể, nhưng một bê bối đơn lẻ khó có thể làm lung lay nền tảng của doanh nghiệp tồn tại gần một thế kỷ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là tác động xã hội của vụ việc.

Tại Thái Lan, các luật phỉ báng nghiêm ngặt cùng văn hóa đề cao danh dự gia đình khiến những bê bối trong các gia đình quyền lực hiếm khi bị đưa ra công chúng.

Việc Psi công khai câu chuyện đã phá vỡ điều cấm kỵ này, khơi nguồn cho phong trào #PsiScott, nơi nhiều người nổi tiếng, influencer và công dân bình thường bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm của bản thân về bạo hành gia đình và xâm hại tình dục.

Luật sư bảo vệ quyền lợi nạn nhân Busayapa Srisompong nhận định: “Thái Lan có những chuẩn mực văn hóa rất mạnh về danh tiếng gia đình, thứ bậc và việc tránh làm mất mặt người khác. Nhiều khi áp lực bảo vệ hình ảnh gia đình, cá nhân hay tổ chức được đặt lên trên sự an toàn và hạnh phúc của nạn nhân”.

Bà cho rằng việc Psi lên tiếng đã mở đường cho nhận thức xã hội sâu rộng hơn cũng như những cuộc thảo luận cần thiết về cải cách pháp luật.

Psi đang cân nhắc các lựa chọn pháp lý tiếp theo. “Tôi sẽ không bỏ cuộc”, anh khẳng định.