Động thái bất ngờ của thiếu gia Campuchia sau chia tay 'cô dâu 35 tỷ'

Sau thông báo chia tay với Nguyễn Duyên, Long Hour gây chú ý khi bất ngờ đăng video mới trên kênh cá nhân.

Long Hour nhận nhiều tương tác khi có động thái đầu tiên trên mạng xã hội sau chia tay. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 1/5, Long Hour bất ngờ chia sẻ một video trên kênh TikTok hơn 150.000 người theo dõi. Trong video, anh và một người bạn diễn xuất theo nhạc nền, ẩn ý như đang làm ăn. Anh cũng không ghi chú thích gì, chỉ gắn thẻ người bạn ở phần mô tả.

Video nhanh chóng thu hút sự chú ý của người theo dõi với gần 550.000 lượt xem. Phần bình luận cũng đã được mở, tràn ngập ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối cho hôn nhân của anh và Nguyễn Duyên.

Thậm chí, không ít người mong cặp đôi có thể tái hợp. Một số người cũng nhận ra Long Hour "thả tim" một bình luận có nội dung này.

Đây cũng là động thái đầu tiên của thiếu gia Campuchia trên mạng xã hội, sau thời gian tạm đóng bình luận kênh TikTok. Trong khi đó, Nguyễn Duyên đã đặt trang cá nhân Facebook về chế độ riêng tư, khóa bình luận trên TikTok.

Cặp đôi tổ chức hôn lễ hoành tráng ở Việt Nam và Campuchia vào cuối tháng 1. Ảnh: The Ring Wedding.

Trước đó vào tối 27/4, Nguyễn Duyên (20 tuổi, Tây Ninh) gây bão mạng xã hội khi livestream thông báo đã đường ai nấy đi với Long Hour sau 3 tháng kết hôn. Nguyên nhân đến từ những bất đồng về công việc, ngôn ngữ và văn hóa. Cả hai cùng quyết định dừng lại và đã "không thể cứu vãn".

Cặp đôi không có ràng buộc pháp lý do Long Hour chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Nguyễn Duyên cho biết đã hoàn trả toàn bộ trang sức, kim cương, vàng và nhẫn cưới cho phía nhà trai. Chiếc xe Ford Raptor do bố cô tặng Long Hour hiện vẫn được giữ tại nhà.

Ngay sau livestream của Nguyễn Duyên, Heng - anh trai Long Hour - gây chú ý khi có bình luận tại trang cá nhân: "Không phải lỗi của em tôi mà là Duyên không yêu em tôi". Tuy nhiên, khi vấp phải sự phản ứng từ đám đông, dòng chia sẻ này đã được xóa đi.

Sau đó, Heng đăng tải bình luận khác, cho biết không nắm rõ câu chuyện giữa Long Hour và Nguyễn Duyên, đồng thời nhận định cả hai gặp khó khăn do khác biệt quốc tịch và ngôn ngữ. Về phía Nguyễn Duyên, cô được cho là đáp trả anh trai Long Hour bằng thái độ gay gắt trên story nhưng cũng nhanh chóng xóa đi.

Thông tin chia tay của Nguyễn Duyên và Long Hour nhận nhiều sự quan tâm bởi cuối tháng 1, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng tại Tây Ninh. Cặp đôi nhận số tiền vàng, kim cương, quà cưới tổng cộng khoảng 35 tỷ đồng từ hai gia đình.

Sau đám cưới, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào, Long Hour sinh sống cùng gia đình Duyên ở Việt Nam và hợp tác kinh doanh. Cả hai không hề để lộ dấu hiệu rạn nứt trước tuyên bố chia tay.