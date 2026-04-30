Cô dâu bật khóc khi thấy số 'tiền mừng' từ em họ trong ngày cưới

Nhận được món quà cưới là bình nhựa chứa đầy tiền được em họ tiết kiệm suốt 2 năm, Tuyết Sương (Lâm Đồng) không giấu nổi vẻ xúc động.

Món quà cưới đặc biệt từ em trai 10 tuổi tặng cô dâu trong ngày cưới Trong hôn lễ Tuyết Sương (Lâm Đồng), em họ cô là Gia Phúc gây xúc động khi tặng quà cưới là hộp tiền tiết kiệm suốt 2 năm.

Ngày 26/4, hôn lễ của cô dâu Tuyết Sương (sinh năm 1999) và chú rể Huy Trường (sinh năm 1995) diễn ra tại nhà gái ở Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng).

Đến phần trao quà mừng cho cô dâu chú rể, một bé trai rụt rè bước lên, tay ôm bình nhựa chứa đầy tiền đủ loại mệnh giá, bên ngoài được gắn chiếc nơ màu hồng. Đó là Gia Phúc (học sinh lớp 4), em họ của Tuyết Sương.

Vừa đưa món quà đặc biệt cho cô dâu, Gia Phúc vừa ngại ngùng: “Em chúc anh chị mãi hạnh phúc”. Khoảnh khắc đó, Sương không kìm được nước mắt, ôm lấy cậu em đầy xúc động. Nhiều người thân, quan khách chứng kiến cũng cảm động trước sự thân thiết của cặp chị em.

Cảnh tượng được một người nhà cô dâu ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội cũng nhận được 2,1 triệu lượt xem, với nhiều bình luận thích thú trước món quà của vị khách nhỏ tuổi.

Vợ chồng Tuyết Sương trưng bày món quà cưới đặc biệt trong nhà và không có ý định sử dụng số tiền.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tuyết Sương nói khi biết tin cô kết hôn, Gia Phúc đã báo trước sẽ có món quà dành tặng. Tuy nhiên khi thấy em đem theo số tiền đã tích góp suốt 2 năm, cô không khỏi bất ngờ và xúc động.

“Vì em ấy bình thường hay bỏ tiền vào bình nhựa đó để tiết kiệm nên đem lên tặng như vậy luôn. Đó cũng là món quà đặc biệt nhất tôi nhận được vào hôm đó”, Sương chia sẻ.

Sau đám cưới, Sương không đếm tổng số tiền có bên trong bởi vợ chồng cô không có ý định sẽ dùng đến. Hiện, món quà vẫn được trưng ở một góc trang trọng trong nhà, được cô dâu trân trọng.

Dù là chị em họ, Sương chia sẻ cô và bé Gia Phúc có mối quan hệ rất thân thiết bởi chơi hợp tính nhau từ nhỏ. Cậu bé được khen là người sống tình cảm, lễ phép, ngoan hiền.

Dù hiện Sương sống ở phường Bình Dương (TP.HCM), Phúc và gia đình sống ở xã Hóc Môn, cô vẫn thường xuyên đến chơi nhà, có khi 1 tháng 2-3 lần.

Ngoài món quà từ Gia Phúc, Sương cũng nhận được món quà cưới đặc biệt khác là chiếc phong bì khổng lồ từ nhóm bạn thân. Chơi chung nhiều năm, nhóm bạn nữ 7 người đã về tận nhà để dự đám cưới Sương từ tối hôm trước, đích thân tiễn cô về nhà chồng.