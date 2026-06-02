Ai sẽ nhậu cùng CEO Nvidia tại Hàn Quốc?

Gần một năm sau bữa tiệc gà rán và bia gây chú ý, CEO Nvidia Jensen Huang chuẩn bị trở lại Hàn Quốc để gặp gỡ loạt lãnh đạo công nghệ hàng đầu.

Theo các nguồn tin trong ngành ngày 1/6, CEO Nvidia Jensen Huang dự kiến đến Hàn Quốc vào tối 4/6 sau khi hoàn tất lịch trình tại GTC Taipei 2026, hội nghị thường niên về trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia diễn ra tại Đài Loan.

Dự kiến từ 5/6, ông sẽ tham gia một loạt cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, theo Korea JoongAng Daily.

Những nhân vật được cho là sẽ góp mặt gồm Chủ tịch SK Group Chey Tae-won, Chủ tịch LG Group Koo Kwang-mo và nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Naver Lee Hae-jin. Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Group Chung Euisun cũng được cho là đang sắp xếp lịch trình để tham dự.

Tuy nhiên, Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Lee Jae-yong nhiều khả năng sẽ vắng mặt do đang có chuyến công tác nước ngoài.

Một nhà hàng nổi tiếng chuyên phục vụ thịt ba chỉ nướng tại khu Seongsu-dong, phía đông Seoul, được xem là địa điểm có khả năng cao diễn ra cuộc gặp. Theo thông tin được tiết lộ, nhà hàng này đã kín chỗ vào tối 4/6.

Nếu cuộc gặp diễn ra, thực đơn dự kiến sẽ có món samgyeopsal nướng đặc trưng của Hàn Quốc cùng somaek - loại đồ uống được pha từ soju và bia.

Giới quan sát nhận định đây có thể là cuộc gặp nối tiếp bữa tiệc chimaek (gà rán và bia) năm ngoái tại một quán gà ở phía nam Seoul, nơi ông Huang từng ngồi cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai Motor.

Đằng sau bầu không khí thân mật, các cuộc trao đổi được cho là sẽ tập trung vào việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chip AI, robot và AI vật lý.

Ngoài ra, ông Huang được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng hơn với Naver, nền tảng tìm kiếm hàng đầu Hàn Quốc. Nguồn tin cho biết Nvidia và Naver đang phối hợp để sắp xếp chuyến thăm trụ sở thứ hai của Naver tại thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, vào ngày 8/6.

Tòa nhà Naver 1784, trụ sở công nghệ thế hệ mới của công ty, là nơi tích hợp các công nghệ như robot, điện toán đám mây, bản sao kỹ thuật số (digital twin) và hạ tầng mạng 5G riêng.

Các chuyên gia trong ngành tin rằng chuyến thăm này có thể giúp đẩy nhanh quá trình hợp tác giữa Nvidia và Naver trong lĩnh vực AI và AI vật lý.

Ông Huang cũng được cho là sẽ gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc tại khách sạn Shilla Seoul ở trung tâm thủ đô Seoul. Khép lại lịch trình dày đặc, ông còn được đồn đoán có thể thực hiện cú ném bóng khai mạc danh dự trong một trận đấu sân nhà của đội bóng chày Doosan Bears tại sân vận động Jamsil.

Trước khi lên đường đến Hàn Quốc, ngày 1/6, ông Huang sẽ có bài phát biểu khai mạc tại GTC Taipei 2026, sau đó tham dự tiệc tối mang tên "Korean Partner Night", sự kiện quy tụ lãnh đạo của nhiều công ty công nghệ lớn đến từ Hàn Quốc.

Những người được dự đoán tham dự sự kiện tại Đài Loan gồm Kim Jae-june, Phó Chủ tịch mảng kinh doanh bộ nhớ của Samsung Electronics; Kwak Noh-jung, CEO SK hynix; Chung Sue-hyun, Chủ tịch LG Sciencepark; và Kim Yu-won, CEO Naver Cloud.

Nguồn tin trong ngành cho biết Chủ tịch SK Group Chey Tae-won cũng sẽ tham dự bài phát biểu của ông Huang để trực tiếp tìm hiểu các công nghệ AI thế hệ mới của Nvidia. Sau đó, ông Chey được cho là sẽ có cuộc gặp riêng với CEO Nvidia.