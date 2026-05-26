Vì sao CEO Nvidia 'ăn không ngừng nghỉ' suốt 48 giờ ở Trung Quốc?

Ông trùm công nghệ Jensen Huang đang xây dựng danh tiếng là một người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực ẩm thực đường phố.

Hôm 24/5, Nvidia và tài khoản tin tức của công ty đã đăng tải loạt video trên X ghi lại cảnh Huang đến thăm chợ đêm phố Raohe ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Trong khi Huang đang chăm chú gọi món từ các gian hàng ẩm thực của tiểu thương, đám đông vây quanh ông và reo hò.

CEO tỷ phú vui vẻ giao lưu, chụp ảnh với người hâm mộ và người bán hàng. Một video ghi lại cảnh đám đông chờ đợi Huang bên ngoài cửa hàng và hò hét khi ông vừa bước ra.

Huang thậm chí đã viết dòng chữ "Jensen was here" (tạm dịch: Jensen đã ở đây) kèm theo chữ ký và mốc thời gian 24/5/2026.

Jensen Huang được biết đến nhiều nhất với tư cách là CEO tỷ phú, người đã biến Nvidia thành công ty có giá trị nhất thế giới. Bên cạnh đó, ông trùm công nghệ này còn đang xây dựng danh tiếng là một người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực ẩm thực đường phố, theo Business Insider.

Giữa tháng 5, trong 48 giờ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc cùng một phái đoàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, Huang được bắt gặp thưởng thức nhiều món đặc trưng của địa phương.

Ông được bắt gặp đang ăn mì tại một quán ăn ven đường ở thủ đô Bắc Kinh. Món ông chọn là zhajiangmian - mì sốt tương đậu chiên kiểu Bắc Kinh, món ăn phổ biến tại thành phố với sốt thịt heo ăn kèm rau củ giòn. Do cửa hàng quá đông khách, Huang cùng đoàn tùy tùng đứng ăn bên ngoài thay vì vào trong quán.

Hình ảnh tỷ phú công nghệ đứng ăn mì lập tức viral khắp mạng xã hội toàn cầu, trở thành câu chuyện tâm điểm trong chuyến đi. Nhiều người thậm chí đùa rằng vị CEO "ăn không ngừng nghỉ" trong suốt 48 tiếng ở Trung Quốc và đặt ra các thắc mắc hài hước.

Quán mì số 69 Fangzhuanchang, nằm tại phố cổ Nam La Cổ Hạng ở Bắc Kinh, trở thành địa điểm gây sốt. Ngay hôm sau, cửa hàng tung ra thực đơn mới mang tên "Chiến thần áo da", gồm món mì và cốc sữa chua mà Huang từng gọi.

Quản lý cửa hàng Jiang Panpan cho biết hiệu ứng từ chuyến ghé thăm của Huang khiến lượng khách tăng mạnh, nhiều người phải xếp hàng ít nhất 30 phút mới tới lượt.

Cùng thời điểm, Huang cũng gọi món ở quán trà sữa Mixue. Nhân viên cửa hàng cho biết tỷ phú công nghệ đã chọn trà ô long đào giá 8 nhân dân tệ (31.000 đồng). Thương hiệu lập tức đăng hình quảng bá trên tài khoản Weibo chính thức, đặt ly trà cạnh chiếc áo khoác da đặc trưng của Huang cùng một card đồ họa, đồng thời bổ sung mục mới mang tên "Món yêu thích của sếp" ở đầu thực đơn.

Việc Huang thử các món ăn địa phương trong các chuyến công tác không phải là điều lạ, và CEO của Nvidia đã trở thành một người sành ăn của ẩm thực đường phố.

Trong những năm qua, ông thường xuyên gây sốt khi mua đồ ăn tại các chợ đêm và các quán ăn đường phố trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Dan Liu, founder một công ty công nghệ, đã lập ra danh sách mà theo ông là tất cả các nhà hàng, quán ăn và quán mì mà Huang đã ghé thăm trên khắp thế giới. Tính đến nay, danh sách Jensen Eats đã thống kê được 47 địa điểm, từ một quán gà rán Hàn Quốc ở Santa Clara đến một nhà hàng lẩu ở Thượng Hải.

Tình yêu ẩm thực của Huang cũng được nhiều người trong giới công nghệ Thung lũng Silicon biết đến.

Trong một cuộc phỏng vấn podcast với Robert Nickson vào tháng 4/2024, CEO của Meta, Mark Zuckerberg, cho biết Huang từng mời ông đến nhà ăn bánh mì kẹp thịt bò phô mai.

"Jensen rất thích nấu ăn, vì vậy anh ấy đã mời tôi đến nhà anh ấy", Zuckerberg nói.

Larry Ellison, người đồng sáng lập Oracle, cũng nhớ lại bữa tối với Huang. Ông cho biết vào năm 2024, ông và Elon Musk đã từng năn nỉ Huang cho ông mượn GPU tại nhà hàng Nobu ở Palo Alto.

Huang bắt đầu sự nghiệp của mình tại một nhà hàng. Năm 15 tuổi, ông làm việc tại một nhà hàng Denny's ở Portland (Mỹ) với các công việc rửa bát, bồi bàn và dọn dẹp bàn.

Nhiều năm sau, chính tại một nhà hàng Denny's khác ở San Jose, Huang và những người đồng sáng lập Nvidia là Chris Malachowsky và Curtis Priem lần đầu tiên thảo luận về ý tưởng mà sau này trở thành Nvidia.

Hiện tại, cửa hàng Denny's tại số 2484 đường Berryessa có một tấm bảng kỷ niệm khoảnh khắc lịch sử đó.

Dĩ nhiên, cuộc sống của CEO công ty trị giá 5,2 nghìn tỷ USD không chỉ có ăn mì và chụp ảnh với người hâm mộ trên đường phố.

Những lần xuất hiện gần đây của Huang tại các gian hàng ẩm thực đường phố diễn ra ngay sau khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng trong báo cáo thu nhập mới nhất. Công ty đạt doanh thu 81,6 tỷ USD trong quý đầu tiên, vượt xa con số ước tính 79,15 tỷ USD . Cổ phiếu của công ty đã tăng 14% trong năm nay.