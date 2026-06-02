Vào quán bia nhậu, người đàn ông kinh ngạc khi nghe ca Huế

Dẫn nhân viên đi quán bia mừng sinh nhật, anh Nguyễn Thành Danh bất ngờ khi trước mắt không phải DJ hay nhạc sôi động mà là những làn điệu ca Huế.

Quán bia ở Huế gây sốt vì cho khách nghe dân ca, xem trình diễn áo dài Một quán bia ở Huế đang gây sốt mạng xã hội khi đưa ca Huế, trình diễn áo dài và các tiết mục văn hóa truyền thống vào không gian giải trí vốn quen thuộc với giới trẻ.

Tối 30/5, nhân dịp sinh nhật, anh Nguyễn Thành Danh (sống tại TP Huế) quyết định chiêu đãi nhân viên gồm 12 người. Họ thống nhất chọn một quán bia trên đường Lê Lợi (phường Thuận Hóa) để ăn uống, trò chuyện.

Tuy nhiên, điều chờ đón cả nhóm bên trong lại hoàn toàn khác với những gì họ hình dung.

"Vừa bước vào, tôi đã nghe tiếng đàn, tiếng hát dân ca vang lên nên giật mình. Lúc đó còn tưởng mình đi nhầm địa điểm", anh Danh kể với Tri Thức - Znews.

Theo anh Danh, trước cửa quán bia có treo bảng thông báo về chương trình lễ hội văn hóa truyền thống Huế. Dù vậy, cả nhóm vẫn không khỏi bất ngờ khi chứng kiến.

"Các nhân viên và bạn bè tôi đi cùng ai cũng thấy lạ. Bình thường đi quán bia là nghe nhạc trẻ hoặc DJ, còn ở đây lại được nghe ca Huế. Cảm giác rất thú vị", anh nói.

Trong đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, biểu cảm ngơ ngác của anh Danh khi thấy quán bia trình diễn ca Huế khiến nhiều người bật cười. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhận về hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác.

"Độc lạ Việt Nam, đi quán bia nghe ca Huế", một tài khoản bình luận, "Đi bar để quẩy nhưng cuối cùng lại được chữa lành bằng dân ca", người khác hài hước chia sẻ.

Trên fanpage, quán bia cũng thông báo ngày 30/5 sẽ tổ chức chương trình "thưởng thức nghệ thuật - chill cùng bản sắc văn hóa đậm chất Huế". Các chương trình biểu diễn được xây dựng với mong muốn đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với giới trẻ thông qua không gian giải trí hiện đại.

Ngoài các tiết mục ca Huế, thực khách còn có thể thưởng thức những màn trình diễn áo dài, vũ đạo nghệ thuật cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư công phu. Quán cũng tặng nón lưu niệm cho khách tham dự như một cách quảng bá hình ảnh văn hóa địa phương.