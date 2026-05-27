Lớp học gây sốt giúp 'khối nghỉ hè' hạn chế điện thoại

Sau khi tham gia lớp trải nghiệm hè của "chú Tuấn", nhiều em nhỏ có thêm kỹ năng sống, hạn chế phụ thuộc điện thoại và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

Lớp học bắt cá, tắm bùn cho 'khối nghỉ hè' gây sốt Những đứa trẻ lấm lem bùn đất sau lớp học trải nghiệm, được học nhiều kiến thức và kỹ năng vào dịp nghỉ hè.

Mới đây, khoảnh khắc nhiều em nhỏ lấm lem bùn đất khi bắt cá dưới ruộng ở Hà Tĩnh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Khi biết đây là hình ảnh trong lớp học trải nghiệm dịp hè, nhiều phụ huynh bày tỏ sự thích thú.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, trú thôn Đại Tăng, xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) cho biết anh đứng ra tổ chức các lớp trải nghiệm miễn phí cho trẻ em trong xóm.

Theo lời Tuấn, trước đây các hoạt động chủ yếu là đá bóng và tập bơi. Riêng trải nghiệm bắt cá, lội bùn mới được triển khai gần đây sau thời gian dài ấp ủ.

"Tôi nghĩ mùa hè các cháu cần được ra ngoài vui chơi, trải nghiệm thực tế thay vì chỉ ở trong nhà. Ý tưởng này ấp ủ cũng khá lâu rồi mới bắt đầu thực hiện", Tuấn nói.

Những đứa trẻ lấm lem bùn đất sau lớp học bắt cá, tắm bùn.

Lớp học trải nghiệm miễn phí

Theo Tuấn, lớp trải nghiệm ưu tiên các bé trong độ tuổi tiểu học, khoảng từ 3-9 tuổi. Tất cả hoạt động đều hoàn toàn miễn phí. Các em nhỏ không phải đóng bất kỳ khoản chi phí nào, từ đồng phục, ăn uống đến quà tặng.

Ban đầu, Tuấn tự bỏ tiền túi để duy trì lớp học. Về sau, khi nhiều người biết đến mô hình qua mạng xã hội, một số mạnh thường quân đã hỗ trợ thêm kinh phí.

Bên cạnh việc tạo sân chơi cho trẻ, vấn đề an toàn luôn được Tuấn đặt lên hàng đầu. Mỗi buổi trải nghiệm đều có phụ huynh đi cùng hỗ trợ giám sát, đặc biệt ở các hoạt động bơi lội hoặc bắt cá dưới nước.

"Làm gì thì cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu. Một mình tôi khó kiểm soát hết khi các bạn quá đông nên luôn có phụ huynh hỗ trợ đi theo", Tuấn cho biết.

Khoảnh khắc đáng yêu trong "lớp học chú Tuấn".

Thời gian qua, Tuấn đã tổ chức rất nhiều hoạt động ngoài trời như đi bơi, bắt cá, đá bóng, thả diều, đạp xe hay đi dạo. Anh cho rằng mùa hè là thời điểm trẻ em rất thích tắm sông, lội suối nên thay vì cấm đoán, cần tạo môi trường vui chơi lành mạnh và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho các em.

"Thay vì cấm, tôi muốn tạo sân chơi để các cháu học cách bơi, biết bảo vệ bản thân và có kỹ năng sinh tồn cơ bản", Tuấn nói thêm.

Hiện mô hình nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh trong và ngoài địa phương. Không chỉ ở Hà Tĩnh, nhiều gia đình tại Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Hà Nội hay TP.HCM cũng liên hệ nhờ Tuấn tư vấn, hỗ trợ dạy trẻ online.

Theo Tuấn, nhiều em nhỏ sau thời gian tham gia lớp trải nghiệm đã thay đổi tích cực hơn, đặc biệt là các trường hợp hiếu động hoặc phụ thuộc thiết bị điện tử.

Phụ huynh chia sẻ các bé nghe lời hơn sau khi tham gia lớp trải nghiệm mùa hè.

Những đứa trẻ ngoan

Tuấn tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2022. Sau khi ra trường, anh trở về quê làm truyền thông, dạy học và gia sư online.

Sau thời gian dạy dỗ em trai đang học lớp 2, Tuấn nhận thấy cậu bé có nhiều thay đổi tích cực. Cho rằng việc giáo dục cần được duy trì từ sớm, anh tiếp tục hướng dẫn thêm bạn bè của em trai và trẻ em trong xóm.

"Trẻ ở lứa tuổi tiểu học nếu không được uốn nắn sớm thì lên cấp 2 sẽ rất khó thay đổi", Tuấn chia sẻ.

Nhờ sự kiên trì của chàng trai, nhiều đứa trẻ trong xóm dần ngoan ngoãn, lễ phép và chăm học hơn. Suốt 4 năm qua, ngày càng nhiều phụ huynh trong và ngoài địa phương tìm đến nhờ Tuấn hỗ trợ rèn luyện tính nết cho con.

Tuấn được nhiều em nhỏ và phụ huynh trong xóm quý mến, tin tưởng.

Mô hình Tuấn lên kế hoạch cho các em nhỏ trải nghiệm bao gồm bơi, đá bóng, thả diều, bắt cá. Thông qua từng hoạt động, anh lồng ghép kiến thức và kỹ năng cho từng em nhỏ, rèn luyện cách nói năng, đi đứng cho các em.

Nếu trước đây chỉ khoảng 4-5 gia đình nhờ Tuấn giúp đỡ, hiện số lượng phụ huynh đã tăng lên hàng chục người.

Do vẫn bận công việc riêng, Tuấn thường sắp xếp hỗ trợ các em vào chiều thứ 4 và chủ nhật mỗi tuần. Trong những trường hợp cần thiết, anh vẫn cố gắng dành thời gian trò chuyện, nhắc nhở các em.

Khoảng hơn một tháng trở lại đây, Tuấn bắt đầu xin phép phụ huynh quay lại những khoảnh khắc sinh hoạt rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm lan tỏa môi trường giáo dục tích cực, khuyến khích trẻ hạn chế sử dụng điện thoại và tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hơn.

"Tôi hy vọng mô hình trải nghiệm này sẽ được lan tỏa rộng rãi, trẻ nhỏ có thêm sân chơi trải nghiệm trong dịp hè", anh tâm sự.

Tuấn hy vọng mô hình trải nghiệm ý nghĩa dịp hè sẽ được lan toả rộng rãi hơn.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, chị Thiện (Hà Tĩnh), mẹ bé Nguyên Khang học lớp 1, cho biết con đã tham gia lớp học của chú Tuấn được gần 3 tháng. Theo chị, điều khiến phụ huynh yên tâm không chỉ là các hoạt động bổ ích mà còn bởi cách chú Tuấn làm gương cho các em nhỏ trong cả học tập lẫn cuộc sống thường ngày.

"Trước đây, con tôi rất mê TV và điện thoại nhưng từ ngày tham gia lớp học của chú Tuấn thì thay đổi hẳn. Bé gần như không còn thời gian xem TV vì lúc nào cũng háo hức tham gia các hoạt động", chị chia sẻ.

Theo chị Thiện, con trai hiện lễ phép, biết dạ thưa và chủ động chào hỏi hơn trước. Gia đình cũng mong muốn bé có thêm thời gian đồng hành cùng lớp để mạnh dạn, tự tin hơn khi giao tiếp bên ngoài.

Đặc biệt, theo nữ phụ huynh, lớp học hoàn toàn miễn phí. Không chỉ vậy, Tuấn còn thường xuyên tặng quà hàng tuần cho những em có tiến bộ hoặc đạt thành tích tốt để khích lệ tinh thần các bé.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (33 tuổi, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết hiện có 2 con tham gia lớp học của Tuấn gồm bé Phạm Đức Thiên An (7 tuổi, học lớp 1) và bé Phạm Nguyễn Thiên Di, tên ở nhà là Cốm (6 tuổi, vừa hoàn thành bậc mầm non).

Theo chị Thủy, lớp học được Tuấn mở khoảng 4-5 tháng trước, ban đầu chỉ có vài em nhỏ quanh xóm tham gia. Tuy nhiên khoảng 2 tháng gần đây, lớp học được nhiều phụ huynh biết đến hơn nhờ các video chia sẻ trên mạng xã hội.

"Điều khiến tôi tin tưởng gửi con là vì chú Tuấn rất hiền lành, có kiến thức và cách dạy trẻ khá tích cực. Chú cũng rất yêu trẻ nên các bé đều quý mến", chị nói.

Tại lớp học miễn phí này, các em được tham gia nhiều hoạt động như học bơi, bắt cá, đạp xe hay nhận khen thưởng sau mỗi buổi học. Theo chị Thủy, sau một thời gian tham gia, hai con của chị thay đổi rõ rệt, từ nhút nhát trở nên tự tin, năng động và lễ phép hơn.

"Trước đây các bé khá rụt rè, giờ ra đường gặp người lớn đều biết chào hỏi, nói chuyện lễ phép và cũng hạn chế xem điện thoại, TV hơn", chị chia sẻ thêm.