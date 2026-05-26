Tá hỏa phát hiện con nhà hàng xóm trèo vào bể nghịch nước, bắt cá

Trong lúc gia chủ không để ý, cậu bé đã lẻn vào nhà, trèo vào bể cá rồi bắt trộm một con cá đem về.

Cậu bé lẻn vào nhà hàng xóm trộm cá Khoảnh khắc được camera an ninh ghi lại khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thuỳ Dung (sống tại Thanh Hoá) cho biết sự việc xảy ra tại nhà chị vào khoảng 19h ngày 23/5.

Thời điểm đó, chị chưa đi làm về, còn chồng đang bận việc nên cửa nhà không khoá. Khi trở về, chị phát hiện đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, nước chảy lênh láng ra sàn nên lập tức kiểm tra camera an ninh.

Qua camera, chị phát hiện bé trai hàng xóm đã lẻn vào nhà, trèo vào bể cá rồi bắt trộm một con mang đi. Trong đoạn clip, cậu bé nhảy vào khu vực bể cá rồi ở đó khoảng 10 phút. Sau khi bắt được cá, bé nhanh chóng rời khỏi nhà.

Dù vậy, chị Dung cho biết hiện chưa có ý định xử lý vụ việc vì đây là con của hàng xóm xung quanh khu vực sinh sống.

"Bé bị bệnh nên tôi không muốn truy cứu, chỉ nghĩ bản thân cần phải cẩn thận hơn", chị nói.

Theo chị Dung, tình huống tương tự cũng từng xảy ra vài lần trong xóm. May mắn, thời điểm xảy ra sự việc tại nhà chị, phần bể sục đã được rút nước nên bé không gặp nguy hiểm.

"Nếu hôm đó bể vẫn đầy nước thì cũng khá nguy hiểm vì tôi sợ xảy ra tình trạng rò rỉ điện", chị chia sẻ thêm.

Do bận công việc nên hiện chị chưa có cơ hội gặp trực tiếp bố mẹ cậu bé để trao đổi thêm về sự việc. Sau sự cố, chị đã chú ý khóa cửa và cẩn thận hơn khi không có người ở nhà. Chị cũng nhắn nhủ các phụ huynh nên chú ý trông trẻ trong dịp hè để tránh những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.