Danh tính 'con nhà người ta' đeo huy chương trĩu cổ sau lễ bế giảng

Với loạt thành tích ấn tượng, Lê Thiện Khôi (học sinh THPT chuyên Lê Thánh Tông, Đà Nẵng) nhận được nhiều phần thưởng, huy chương khen ngợi từ nhà trường.

Nam sinh đeo trĩu cổ huy chương, phần thưởng sau lễ bế giảng gây sốt Lê Thiện Khôi (THPT chuyên Lê Thánh Tông, Đà Nẵng) khiến nhiều người khâm phục bởi loạt thành tích học tập ấn tượng, đặc biệt ở môn Tin học.

Ngày 27/5, đoạn video ghi lại hình ảnh một nam sinh trên đường trở về nhà sau lễ bế giảng bất ngờ lan truyền trên nhiều diễn đàn. Điều thu hút sự chú ý là loạt huy chương giải thưởng đeo trên cổ cùng biểu cảm bình thản của nam sinh, khiến không ít người tò mò về thành tích học tập của em.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Dương Thị Như Hiền (sinh năm 1980) cho biết nhân vật chính trong đoạn video là con trai chị, em Lê Thiện Khôi (sinh năm 2008), học sinh THPT chuyên Lê Thánh Tông, Đà Nẵng.

Ngày 20/5 vừa qua, khi trường tổ chức lễ bế giảng, vợ chồng chị Hiền nằm trong số các phụ huynh được mời tới tham dự nhờ có con đạt thành tích ấn tượng.

Theo đó, Thiện Khôi là học sinh xuất sắc nhất khối 12 năm học 2025-2026, giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tin học. Trước đó, Khôi cũng giành nhiều giải thưởng về môn Tin học như huy chương vàng Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên, huy chương vàng Kỳ thi Olympic Truyền thống 30/4 do Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) tổ chức...

Trên đường về, chị Hiền ghi lại hình ảnh của con làm kỷ niệm, không ngờ video lan truyền trên mạng xã hội. Lý giải về chiếc vali Khôi chở trên xe, bà mẹ Đà Nẵng cho biết đây là món quà của trường cho danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối, bên cạnh số tiền thưởng 15 triệu đồng.

Thiện Khôi giành nhiều thành tích tốt trong 3 năm học phổ thông.

"Thấy con được nhiều người trên mạng khen ngợi, tôi thấy rất vui và tự hào. Nhưng vì con cũng tham gia khá nhiều cuộc thi trong các năm qua, gia đình tôi phần nào đã quen thuộc, không quá bất ngờ trước thành tích của con", chị Hiền chia sẻ.

Nói thêm về cậu con trai duy nhất, chị Hiền cho biết Khôi sớm bộc lộ năng khiếu ở môn Tin học từ cấp 1, chủ yếu tự mày mò mà không cần ai chỉ dạy. Từ cấp 2, Khôi bắt đầu tham gia lớp chuyên Tin học của trường và ghi danh ở các cuộc thi.

Dù con may mắn có năng khiếu, tiếp thu nhanh, chị Hiền chia sẻ vẫn từng phải kèm cặp, đốc thúc vì có thời gian con mải chơi. Bản thân chị cũng lựa chọn nghỉ việc văn phòng, chuyển sang kinh doanh online để gần gũi, chăm sóc cho con tốt nhất.

"Giống nhiều bạn tầm tuổi, Khôi cũng nhiều khi chưa tập trung hết sức và thích chơi game. Vì vậy để con không sa đà, phát huy được hết năng lực, vợ chồng tôi thường động viên, đốc thúc con học tập. May mắn là con cũng ngoan ngoãn và cho thấy sự thay đổi nhanh", chị kể.

Với thành tích giải nhì học sinh giỏi quốc gia, Thiện Khôi được xét tuyển thẳng đại học và nhận nhiều lời mời từ các trường danh tiếng. Tuy nhiên để tiếp tục theo đuổi niềm yêu thích dành cho công nghệ, tin học, nam sinh đang cân nhắc Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Công nghệ TP.HCM hoặc Đại học Bách khoa TP.HCM.