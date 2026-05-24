Bộ sofa của nữ idol sinh năm 2004 gây sửng sốt

Khoe bộ sofa trị giá hàng trăm nghìn USD trong căn biệt thự 10 triệu USD, nữ ca sĩ Jang Won-young (Hàn Quốc) trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Jang hút 1,5 triệu lượt thích cho loạt ảnh khoe dáng bên bộ sofa đắt đỏ.

Hôm 22/5, Jang Won-young, thành viên nhóm nhạc K-pop IVE, đăng loạt ảnh thư giãn tại nhà, hiếm hoi cho người hâm mộ thấy không gian sống riêng ở Hannam-dong - khu phố đắt đỏ bậc nhất Seoul, nơi nhiều người nổi tiếng và giới tài phiệt sinh sống.

Trong ảnh, nữ ca sĩ nằm trên chiếc sofa lắp ghép màu đỏ cỡ lớn đặt giữa phòng khách, theo The Korea Times.

Nhiều dân mạng nhanh chóng nhận ra đây là thiết kế của nhà thiết kế nội thất nổi tiếng người Pháp Pierre Paulin. Theo ước tính, mỗi phần lẻ của bộ sofa có giá khoảng 5.400- 8.200 USD (142-216 triệu đồng).

Dựa trên số lượng phần ghép xuất hiện trong ảnh, nhiều người cho rằng toàn bộ bộ sofa có thể trị giá hơn 200 triệu won (khoảng 3,8 tỷ đồng ).

Mẫu sofa này từng xuất hiện trong nhà của nhiều ngôi sao như Kim Kardashian, Justin Bieber hay DJ Peggy Gou.

Bộ sofa của Jang nổi tiếng đắt đỏ.

Ngoài chiếc sofa đỏ nổi bật chiếm trọn sự chú ý trong phòng khách, người hâm mộ còn bàn tán về hệ thống đèn và các món đồ trang trí trong nhà của nữ thần tượng.

Loạt ảnh cũng cho thấy tầm nhìn toàn cảnh hướng ra tháp Lotte World Tower và sông Hàn, càng khiến cộng đồng mạng tò mò về không gian sống của Jang.

Năm ngoái, Jang Won-young cũng từng gây chú ý khi có thông tin cô mua một căn biệt thự cao cấp ở khu Hannam-dong với giá 13,7 tỷ won (khoảng 237 tỷ đồng ) bằng tiền mặt. Căn hộ rộng 244 m2, thuộc tòa Lucid House.

Jang Won Young (sinh năm 2004) hiện là một trong những nữ thần tượng nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Cô sở hữu gương mặt được ví như búp bê, vóc dáng thon gọn với chiều cao 1,73 m.

Nhờ vẻ ngoài đẹp và độ phủ sóng cao, Jang cũng được mệnh danh “nữ hoàng quảng cáo thế hệ mới”. Tính đến tháng 7/2025, nữ ca sĩ sở hữu 19 hợp đồng quảng cáo, con số ấn tượng với một nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc.