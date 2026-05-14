Profile 'khủng' của ông ngoại U80 kèm cháu học Toán viral khắp MXH

Thấy cháu trai chuẩn bị thi vào lớp 10 có nhiều bài tập khó, ông Hoàng Xuân Mính (78 tuổi) nhanh chóng ra tay hỗ trợ, tận dụng kinh nghiệm nhiều năm trong việc giảng dạy môn Toán.

Ngày 9/5, ông Hoàng Xuân Mính (sinh năm 1948, sống tại xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa) đến thăm gia đình con gái út, Hoàng Thị Hằng (sinh năm 1983), ở phường Đông Sơn cách đó khoảng 95 km.

Con trai cả của chị Hằng, Nguyễn Đức Thái, chuẩn bị thi lên cấp 3, đặt mục tiêu là trường THPT Đông Sơn 1. Đúng ngày ông ngoại đến chơi, Thái được cô giáo giao khá nhiều bài tập môn Toán, một vài trong số này làm khó nam sinh lớp 9.

Thấy cháu trai loay hoay, ông Mính nhanh chóng ngồi vào bàn học, bắt đầu hướng dẫn, gợi mở cháu tìm ra cách giải.

Hình ảnh cụ ông cặm cụi cầm bút viết, bên cạnh là cháu trai chăm chú theo dõi được chị Hằng ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, hút hàng chục nghìn lượt xem vì dễ thương.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hằng cho biết bố chị là cựu sinh viên khoa Toán của Đại học Vinh. Sau khi ra trường, ông có nhiều năm giảng dạy bộ môn này, thậm chí từng nằm trong tổ ra đề cho các cuộc thi cuối kỳ hay thi chuyển cấp ở địa phương.

Sau thời gian chuyển sang công tác lãnh đạo, ông Mính về hưu vào năm 2010, song vẫn dành nhiều đam mê cho bộ môn Toán. Hiện ở tuổi 78, ông cũng còn rất minh mẫn, có thể giải đề Toán nhiều cấp học.

"Hồi còn nhỏ, 4 anh chị em chúng tôi đều được bố phụ đạo môn Toán, chính ông là người truyền cảm hứng cho chúng tôi về việc theo nghề giáo. Hiện, 3/4 người cũng đang theo công việc giảng dạy, một người làm kinh doanh", chị Hằng nói.

Về chi tiết ông Mính giải Toán với chiếc máy đo huyết áp kề cạnh, chị Hằng lý giải bố chị bị huyết áp cao. Trước khi dạy các cháu học, ông thường đo huyết áp vì hễ cứ suy nghĩ làm Toán là dễ tăng, không phải do cháu học kém.

Bà mẹ Thanh Hóa chia sẻ con trai chị hiện cũng bày tỏ niềm yêu thích với môn Toán, phần nhiều nhờ sự chỉ dạy của ông ngoại.

"Chúng tôi rất tự hào khi có người bố đam mê với sự nghiệp giáo dục. Nhiều năm qua, không ít học trò cũ của bố, giờ đã là những người thành công trong xã hội, đều nhớ và về thăm, tri ân ông", chị Hằng chia sẻ.