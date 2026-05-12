Hoàn cảnh éo le của gia đình cụ ông bị bỏ lại trước cửa chùa

Theo trụ trì chùa Đồng, người đưa cụ ông đến cửa chùa là con gái ruột, đang trong hoàn cảnh éo le về cả kinh tế và sức khỏe, không thể chăm sóc bố chu đáo.

Cụ ông bị bỏ lại trước cửa nhà chùa, mong được 'cưu mang' Video ghi lại cảnh một cụ ông được cặp nam nữ đưa đến trước chùa Đồng (xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng) cùng tờ giấy ghi mong được nhà chùa cưu mang giúp đỡ đang lan truyền mạnh.

Ngày 12/5, thông tin cụ ông bị bỏ lại trước chùa Đồng (thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng) với ít đồ dùng cá nhân và mẩu ghi "xin cưu mang" thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Trao đổi với Tri Thức - Znews vào cùng ngày, sư thầy Thích Quảng Văn - trụ trì chùa Đồng - cho biết cụ ông đã được gia đình đón về trong sáng cùng ngày, sau khi làm việc với các bên liên quan và chính quyền địa phương.

Trước đó, nhà chùa phát hiện cụ ông, khoảng hơn 70 tuổi, hôm 10/5. Tình trạng sức khỏe ông yếu, không minh mẫn. Sau khi tạm thời chăm sóc cụ ông, nhà chùa đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng và chính quyền xã Lạc Phượng để tìm cách xử lý.

Đến tối 10/5, một phụ nữ đã liên hệ với nhà chùa, cho biết là con gái của ông cụ và chia sẻ hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, mẹ ruột đã mất khoảng 1 năm, bản thân người phụ nữ đang mang bệnh, mới sinh con, kinh tế phụ thuộc vào chồng và hiện phải đi thuê trọ. Vì hoàn cảnh quá éo le, không thể chăm sóc chu toàn cho bố, người phụ nữ quyết định gửi nhờ nhà chùa.

Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết chùa Đồng vốn có một số trường hợp đang dưỡng lão, sinh hoạt. Tuy nhiên, những người này vẫn có con cháu thăm nom, có thể tự chăm sóc, vệ sinh cá nhân. Nhà chùa chỉ chăm lo đời sống, ăn uống, mọi thứ phục vụ xoay quanh đời sống thường nhật.

Với trường hợp sức khỏe kém như cụ ông trên, chùa không có đủ nhân lực, nguồn lực để chăm sóc chu đáo.

"Đây cũng là lần đầu chúng tôi gặp trường hợp này nên nhất thời khó có thể sắp xếp và phải báo cáo chính quyền địa phương theo quy định hiện hành. Trong buổi tối cụ ông lưu lại, một số cụ cao tuổi phải hỗ trợ ông ăn uống, nằm cạnh để theo dõi", sư thầy nói.

Mẩu giấy được để lại trong hành lý của cụ ông.

Sư thầy Thích Quảng Văn bày tỏ sự cảm thông đến hoàn cảnh của gia đình cụ ông, hy vọng mạng xã hội không lan truyền thêm những thông tin sai hay đồn đoán tiêu cực.

Bên cạnh đó, nhà chùa cũng đã hỗ trợ liên hệ với một số chùa ở Thái Bình (cũ, nay là Hưng Yên) có đủ điều kiện chăm sóc người cao tuổi và đã được chấp thuận.

Trước đó, trong video lan truyền trên mạng xã hội, một ôtô màu đỏ mang biển kiểm soát Hà Nội dừng trước cửa chùa. Sau đó, hai người, một nam một nữ, đưa một cụ ông trong tình trạng sức khỏe kém từ trên xe xuống, dìu vào khuôn viên sân chùa.

Sau khi để lại ít đồ dùng cá nhân, sữa và một mẩu giấy cạnh cụ ông, hai người này rời đi. Nội dung tờ giấy ghi: "Tôi bị có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân. Xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa".

Ông Vũ Duy Sỹ - Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng - cho biết khi nắm được thông tin, phía xã đã tìm, thông báo cho người nhà ở quận Gia Lâm (Hà Nội) tới đón cụ ông về trong sáng 12/5.

"Theo thông tin tôi nắm được, sự việc đang bị nhiều người hiểu lầm theo hướng quá tiêu cực. Cụ ông và gia đình mong muốn được nhà chùa hỗ trợ, gia đình ông ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng", ông Sỹ cho biết.