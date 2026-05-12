Chính quyền địa phương lên tiếng vụ cụ ông bị bỏ ở cửa chùa Hải Phòng

Cụ ông được đưa đến trước chùa Đồng (xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng) trong tình trạng sức khỏe kém, đi kèm vài bộ quần áo và tờ ghi chú mong được nhà chùa cưu mang.

Ngày 12/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video trích từ camera an ninh trước cửa chùa Đồng ở thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng.

Theo đó vào trưa ngày 10/5, một ôtô màu đỏ mang biển kiểm soát Hà Nội dừng trước cửa chùa. Sau đó, hai người, một nam một nữ, đưa một cụ ông trong tình trạng sức khỏe kém từ trên xe xuống, dìu vào khuôn viên sân chùa.

Sau khi để lại ít đồ dùng cá nhân, sữa và một mẩu giấy cạnh cụ ông, hai người này rời đi. Nội dung tờ giấy ghi: "Tôi bị có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân. Xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa".

Cụ ông được nhà chùa phát hiện ở trong khuôn viên. Ảnh: Thu Trang Gieo Duyên/Facebook.

Cụ ông sau đó được thầy Thích Quảng Văn - Chụ trì chùa Đồng - cho ăn uống song do sức khỏe kém, ông không thể đi lại. Nhà chùa cũng không đủ điều kiện chăm sóc nên nhờ mọi người lan tỏa thông tin trên mạng xã hội, nhờ người nhà tới đón về.

Khi lan truyền, video thu hút nhiều thắc mắc và ý kiến bàn luận trên mạng xã hội.

Có người suy đoán đây là người nhà của ông cụ, tự ý bỏ mặc ông cho nhà chùa vì không muốn chăm sóc. Số khác bày tỏ lòng thương cảm cho ông cụ, hy vọng ông sớm có thể trở về với gia đình.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Vũ Duy Sỹ - Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng - xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn xã. Khi nắm được thông tin, phía xã đã tìm, thông báo cho người nhà ở quận Gia Lâm (Hà Nội) tới đón cụ ông về trong sáng 12/5.

"Theo thông tin tôi nắm được, sự việc đang bị nhiều người hiểu lầm theo hướng quá tiêu cực. Cụ ông và gia đình mong muốn được nhà chùa hỗ trợ, gia đình ông ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng", ông Sỹ cho biết.