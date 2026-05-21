Nữ KOL gây sốc khi hút 10 triệu follow chỉ sau 1 ngày

Sau 3 năm biến mất vì tranh chấp với công ty quản lý, beauty blogger Jiang Chenglan (Trung Quốc) gây sốt khi trở lại và thu hút 10 triệu người theo dõi chỉ trong 24 giờ.

Jiang Chenglan là beauty blogger có tiếng ở Trung Quốc.

Jiang Chenglan trước đây sử dụng tài khoản có tên @chengshian và sở hữu tổng cộng 30 triệu người theo dõi trên nhiều nền tảng lớn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, cô ngừng đăng video từ tháng 5/2023.

Ngày 13/5, cô tái xuất bằng tài khoản mới mang tên @Jiang Chenglan - cũng là tên thật của cô. Chỉ trong vòng 24 giờ, tài khoản này đã thu hút tới 10 triệu người theo dõi, theo South China Morning Post.

Trong video đầu tiên, Jiang cho biết việc cô biến mất khỏi internet suốt 3 năm qua là do tranh chấp với công ty quản lý cũ Shanghai Jin Jia Company.

“Tài khoản trước đây của tôi, chengshian, thuộc về công ty quản lý này và đã được họ đăng ký nhãn hiệu. Vì vậy, tài khoản mạng xã hội dưới tên đó cùng các cửa hàng trực tuyến liên kết hiện không còn liên quan tới tôi nữa”, Jiang nói, nhắn nhủ người hâm mộ đừng đặt hàng từ các cửa hàng này vì tin tưởng danh tiếng của mình.

Jiang nổi tiếng với phái nữ nhờ các video dạy trang điểm dễ hiểu và giới thiệu các sản phẩm chất lượng.

Jiang cho biết trong tương lai, cô sẽ tiếp tục chia sẻ các khóa học trang điểm, cũng như suy nghĩ của bản thân về cuộc sống và sự trưởng thành.

Một video được Jiang đăng ngày 14/5 hướng dẫn các bước trang điểm thường ngày đã nhận hơn 4,4 triệu lượt thích chỉ sau vài ngày.

Cô mô tả đây là video tổng hợp những bước quan trọng cho từng phần trên khuôn mặt. “Tôi tin rằng mọi cô gái đều sẽ học hỏi được điều gì đó, dù trước đây biết trang điểm hay chưa”, Jiang nói.

Nữ KOL gây ấn tượng nhờ giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh khi hướng dẫn trang điểm trực tiếp trên gương mặt mình. Cô đặc biệt được yêu thích bởi các cô gái thế hệ 9X, 2000.

Trước đây, Jiang nổi tiếng vì quảng bá các sản phẩm có mức giá hợp lý, chất lượng tốt và không vướng bê bối liên quan đến hàng kém chất lượng, từ đó tạo dựng niềm tin lớn với người theo dõi.

Hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm trong và ngoài nước đã để lại bình luận dưới tài khoản của Jiang để chúc mừng cô trở lại và ngỏ ý hợp tác. Màn tái xuất của Jiang cũng nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Thanh xuân của tôi đã quay lại. Tôi vẫn còn dùng mẹo đánh nền mà chị dạy từ nhiều năm trước”, cư dân mạng viết.

Một người khác bình luận: “Rất nhiều thương hiệu xếp hàng dưới phần bình luận của cô ấy. Đúng là sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc".

Ở Trung Quốc, Jiang cũng được ví như Lý Tử Thất của lĩnh vực trang điểm. Lý Tử Thất là nữ influencer nổi tiếng nước này với lượng người theo dõi khổng lồ nhờ những video mang phong cách đồng quê thơ mộng và yên bình.

Lý Tử Thất cũng từng ngừng đăng video vào năm 2021 vì tranh chấp pháp lý với công ty quản lý. Cuối năm 2024, cô bất ngờ tái xuất bằng 3 video mới nhưng kể từ đó chưa có thêm cập nhật nào khác.