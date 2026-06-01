Quán bún mắm miền Tây hút 'triệu view' vì quầy nguyên liệu đều tăm tắp

Chị Thủy cho biết việc sắp xếp nguyên liệu gọn gàng đã trở thành thói quen trước khi bán hàng. Có những lúc bày biện xong nhưng cảm thấy chưa ưng mắt, chị lại tỉ mỉ xếp lại từ đầu.

Quán bún mắm ở miền Tây gây sốt vì cách bày biện 'ngay hàng thẳng lối' Cách sắp xếp nguyên liệu đặc biệt ở quán khiến các vị khách ghé thăm cũng cảm thấy bất ngờ.

Nhiều tháng nay, một quán bún mắm trên đường Dã Tượng (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. Điều khiến thực khách chú ý không chỉ là món ăn đậm chất miền Tây, mà còn là cách bày biện nguyên liệu của bà chủ.

Những loại rau ăn kèm quen thuộc như bông súng, rau đắng, kèo nèo, bắp chuối, giá đỗ hay rau muống bào được sắp xếp ngay ngắn trong từng ô riêng biệt. Các loại chả, tôm, mực cũng được phân chia rõ ràng, thẳng hàng và đồng đều đến mức nhiều người ví gian hàng như một quầy trưng bày.

Chủ quán là chị Thủy, người mới mở quán bún mắm cách đây khoảng nửa năm. Theo chị, việc sắp xếp mọi thứ ngăn nắp xuất phát từ sở thích cá nhân hơn là chủ đích tạo sự khác biệt.

"Tôi vốn thích mọi thứ phải gọn gàng, nhìn vào thấy đẹp mắt. Nhiều khi xếp xong rồi nhưng thấy chưa vừa ý, chưa cân đối là lại chỉnh sửa, sắp xếp lại từ đầu", chị Thủy chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thói quen sắp xếp tỉ mỉ của nữ chủ quán được duy trì từ những ngày đầu mở bán đến nay. "Ngoài tôi, quán còn có sự hỗ trợ của chồng và vài người cháu trong gia đình. Công việc bán hàng diễn ra theo quy mô nhỏ, phục vụ lượng khách quen mỗi ngày", chị Thuỷ chia sẻ.

Quầy nguyên liệu và tô bún mắm ở quán của chị Thủy. Ảnh: Nha Trang có gì/Facebook.

Mỗi ngày, bà chủ quán dành khoảng 15-20 phút để bày biện nguyên liệu trước giờ bán. Công việc lặp lại liên tục nhưng chị không cảm thấy vất vả bởi đã trở thành thói quen từ lâu.

Theo chị Thủy, bên cạnh chất lượng món ăn, cách trình bày cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thiện cảm với khách hàng. Vì vậy, chị luôn cố gắng giữ quầy hàng sạch sẽ, gọn gàng và bắt mắt nhất có thể.

Quán hiện bán bún mắm miền Tây với giá 65.000 đồng/tô. Mỗi ngày, lượng nguyên liệu được chuẩn bị trên quầy đều tiêu thụ hết. Khách của quán chủ yếu là người quen và khách địa phương, song thời gian gần đây xuất hiện thêm nhiều người tìm đến sau khi xem các video trên mạng xã hội.

Không ít thực khách tỏ ra thích thú trước cách bày biện của bà chủ. Một số người dừng lại quay video, chụp ảnh rồi chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội, giúp quán được biết đến rộng rãi hơn.

Những đoạn video ghi lại quầy nguyên liệu được sắp xếp ngăn nắp đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ấn tượng trước sự sạch sẽ và gọn gàng của quán, cho rằng chỉ cần nhìn cách bày biện đã cảm thấy yên tâm và muốn ghé vào thưởng thức.

Không chỉ quán của chị Thủy, nhiều quán bún mắm miền Tây trước đây cũng từng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ cách bày biện nguyên liệu gọn gàng, tách riêng từng loại rau, chả, cá, mực. Những quầy hàng được sắp xếp bắt mắt khiến người đi ngang cũng phải dừng lại nhìn, tạo cảm giác như một quầy trưng bày hơn là quán ăn bình dân.

Trong số đó, quán bún mắm cá linh miền Tây, bún mắm Cô Bông, bún mắm Cô Ba (TP.HCM) hay các quán trong khu chợ truyền thống cũng ghi điểm nhờ sự chỉn chu trong khâu trình bày, góp phần giúp món ăn dân dã này thu hút hơn trên mạng xã hội.