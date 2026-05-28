Hoảng hốt phát hiện rắn dài 1 m chui ra từ điều hòa khi đang ngủ trưa

Khoảng 13h ngày 25/5, trong lúc đang nghỉ trưa tại nhà riêng ở phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh, anh Nguyễn Tình (sinh năm 1998) bất ngờ phát hiện một con rắn dài khoảng 1 m bò ra từ chiếc điều hòa trong phòng ngủ.

Theo lời anh Tình, ban đầu anh chỉ thấy bên trong máy lạnh có vật gì đó đang chuyển động. Tiến lại gần, anh kiểm tra thì tá hỏa khi nhận ra phần đầu của một con rắn đang từ từ thò ra ngoài.

"Lúc đó tôi giật mình bật dậy vì quá bất ngờ. Trong đầu chỉ nghĩ sao lại có rắn trong điều hòa được. Tôi phải chờ con rắn bò ra gần hết mới dám tìm cách bắt xuống", anh kể.

Theo anh Tình, phòng ngủ của gia đình khá kín, không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào. Anh nghi con rắn đã chui vào qua khe hở nơi luồn ống đồng của điều hòa rồi trú ẩn bên trong từ trước đó.

“Vợ chồng tôi và con nhỏ thường ngủ trong căn phòng này mỗi ngày. May hôm đó chỉ có mình tôi ở nhà. Nếu vợ con nhìn thấy chắc sẽ hoảng sợ lắm”, anh nói.

Người đàn ông cho biết trước đây anh từng nhiều lần xem các đoạn video rắn chui ra từ điều hòa trên mạng xã hội, song chưa bao giờ nghĩ tình huống tương tự lại xảy ra ngay trong nhà mình.

Sau khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, nhiều người cho rằng đây là rắn cườm - loài rắn thường sống ở khu vực nhiều cây cối, bụi rậm và không gây nguy hiểm cho con người. Loài rắn này có đặc điểm nhận dạng với lớp vảy xanh nhạt xen các đường viền hoặc khoang màu sẫm giống hạt cườm.

Xung quanh nhà anh Tình có nhiều vườn tược, cây xanh nên được xem là môi trường thuận lợi để các loài bò sát trú ngụ.

Sau sự việc, anh đã gọi thợ đến kiểm tra, vệ sinh điều hòa, đồng thời dọn dẹp lại khu vực quanh nhà để hạn chế rắn và các sinh vật khác xuất hiện.

"Tôi nghĩ mọi người cũng nên vệ sinh điều hòa định kỳ và kiểm tra các khe hở trong nhà để tránh những tình huống bất ngờ như vậy", anh Tình chia sẻ.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Lâm Hà, thợ lắp đặt điều hòa nhiều năm kinh nghiệm, cho biết tình trạng rắn hoặc côn trùng chui vào điều hòa thực tế không quá hiếm, đặc biệt ở những căn nhà có nhiều cây cối hoặc đặt cục nóng ở vị trí thấp, sát mặt đất.

Theo anh Hà, rắn thường bò theo đường ống đồng hoặc ống thoát nước để vào bên trong máy lạnh. Một số trường hợp xuất phát từ việc lắp đặt chưa kỹ, các khe hở xuyên tường không được bịt kín sau thi công.

Anh cũng khuyến cáo nên kiểm tra định kỳ khu vực quanh cục nóng, phát quang cây cối, đồng thời bảo dưỡng điều hòa thường xuyên để hạn chế nguy cơ động vật chui vào làm tổ hoặc gây hỏng hóc thiết bị. Với các khe hở quanh đường ống, có thể dùng silicon, đất sét hoặc lưới chắn để bịt kín, tránh những tình huống bất ngờ xảy ra.