Chị gái Quang Linh Vlogs phủ nhận ly hôn vì người thứ 3

Sau khi thông báo kết thúc cuộc hôn nhân với Nam Hoàng, Nhật Lệ đính chính tin đồn có người thứ 3.

Chị gái Quang Linh Vlogs lên tiếng giữa tin đồn có người thứ ba. Ảnh: Nhật Lệ/Facebook.

Tối 1/6, trên trang cá nhân, Nhật Lệ - chị gái của Quang Linh Vlogs - lên tiếng đính chính một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến chuyện tình cảm của cô và chồng cũ Nguyễn Nam Hoàng.

Theo Nhật Lệ, thời gian gần đây xuất hiện nhiều đồn đoán không đúng sự thật, trong đó có thông tin cho rằng cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ vì sự xuất hiện của người thứ 3.

"Mọi người ơi, thời gian gần đây có nhiều thông tin không hay về chuyện của em và Nam Hoàng, em xin làm rõ: Tin đồn có người thứ ba là hoàn toàn không đúng sự thật", cô viết.

Nhật Lệ cho biết hiện tại cô và Nam Hoàng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng thời gia đình hai bên vẫn cư xử tốt đẹp với nhau. Cô mong mọi người không tiếp tục livestream, bàn tán hay suy diễn về chuyện riêng tư của cả hai.

"Chuyện riêng giữa bọn em, em mong được mọi người tôn trọng để bọn em tự giải quyết, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Không có ai đúng ai sai trong chuyện này và em không mong ai bị chỉ trích vì những thông tin không chính xác", Nhật Lệ chia sẻ.

Chị gái Quang Linh Vlogs cũng bày tỏ mong muốn mọi việc khép lại trong êm đẹp, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm và động viên cô trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 29/5, Nhật Lệ lần đầu công khai việc chấm dứt cuộc hôn nhân với Nguyễn Nam Hoàng sau nhiều năm gắn bó. Trong bài đăng trên trang cá nhân, cô cho biết quyết định chia tay là điều không dễ dàng đối với cả hai.

"Trong chuyện tình cảm, thật ra không có ai đúng ai sai cả. Chỉ là duyên phận đến đây là hết, hai đứa mình đành quay lại vị trí ban đầu thôi. Quyết định này thật sự không hề dễ dàng với cả hai", Nhật Lệ viết.

Cô cũng mong mọi người không phán xét hoặc để lại những bình luận tiêu cực nhằm vào bất kỳ ai. Theo Nhật Lệ, cả hai từng có quãng thời gian thanh xuân hạnh phúc bên nhau nên không ai muốn đối phương phải chịu thêm tổn thương sau khi chia tay.

Nhật Lệ sinh năm 1996, được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với hơn 760.000 người theo dõi trên TikTok. Những năm qua, cô hỗ trợ em trai Quang Linh Vlogs quản lý nhiều công việc kinh doanh tại Việt Nam.

Trong khi đó, Nam Hoàng là gương mặt quen thuộc với cộng đồng theo dõi Team châu Phi. Anh từng đồng hành cùng Quang Linh Vlogs trong nhiều phiên livestream bán hàng vào năm 2024.