Chủ quán lẩu 'van xin khách đừng đến' tuyên bố thoát nợ

Nhờ cơn sốt từ mạng xã hội, ông Mo (Quảng Đông, Trung Quốc) cho biết đã trả hết nợ nần và dự định nghỉ hưu trong 3 năm nữa.

Ông Mo nổi tiếng nhờ một video giới thiệu của blogger ẩm thực hồi cuối tháng 3. Ảnh: Douyin.

“Nhờ cơn sốt trên mạng, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Tôi đã trả hết nợ rồi, điều này hoàn toàn là sự thật”, ông Mo - chủ quán "Lẩu gà Mạc thị" nói với trang Fengmang News.

Ông cũng cho biết việc kinh doanh quá phát đạt khiến một số hàng xóm phàn nàn.

“Chuyện đó bình thường thôi. Anh kiếm được quá nhiều tiền thì người ta phải đi khiếu nại chứ”, ông nói. Về kế hoạch tương lai, chủ quán lẩu cho biết mặt bằng hiện tại vẫn là thuê và ông dự định đóng cửa quán để nghỉ hưu sau ba năm.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho biết ông Mo từng đầu tư hơn 1,8 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng ) để nhận thầu nuôi cá nhưng thất bại, khiến ông gánh khoản nợ lớn.

Không còn lựa chọn, ông chuyển sang kinh doanh gà hầm. Đến tháng 4, ông cho biết đã trả được phần lớn khoản nợ và chỉ còn khoảng 300.000-400.000 nhân dân tệ (1,1- 1,5 tỷ đồng ) chưa thanh toán.

“Trước đây mọi người biết tôi khó khăn nên không thúc ép. Bây giờ kiếm được tiền rồi thì nhất định phải trả lại cho họ”, ông nói.

Quán lẩu của ông Mo thu hút lượng lớn khách ghé thăm vì tò mò. Ảnh: foshanplus.

Cơn sốt "Lẩu gà Mạc thị" bắt đầu vào cuối tháng 3 vừa qua, khi blogger ẩm thực nổi tiếng Liu Yuxin giới thiệu quán trên mạng xã hội. Điều đặc biệt là ngay từ đầu, ông Mo đã tỏ ra không muốn nổi tiếng. Ông nhiều lần yêu cầu blogger này không quay quá đẹp, che mặt mình và không nhắc tên quán.

Do nước dùng của quán có thêm các loại thảo dược, ông còn cố tình “dọa” khách bằng những câu nói như: “Ăn vào dễ bị tiêu chảy đấy” hay “Có chuyện gì thì cũng không phải lỗi của tôi”.

Tuy nhiên, những phát ngôn chân chất và có phần hài hước đó lại khiến cộng đồng mạng thích thú. Thay vì giảm sự chú ý, chúng biến quán ăn trở thành hiện tượng mạng, thu hút lượng lớn thực khách từ khắp nơi đến trải nghiệm.

Vì quá tải, ông Mo phải mở thêm chi nhánh vào cuối tháng 4. Toàn bộ quy trình - từ thiết kế, nguyên liệu đến vận hành - đều do cửa hàng gốc kiểm soát. Bên cạnh đó, ông cũng mở tài khoản mạng xã hội, bán các gói gia vị, set lẩu gà đặc trưng của quán trên sóng livestream.

Theo dữ liệu từ các nền tảng thống kê bên thứ ba, cửa hàng liên kết online mang tên “Chính tông gà hầm họ Mạc” đã ghi nhận từ 100.000 đến 250.000 đơn hàng trong vòng 30 ngày gần nhất. Doanh thu ước tính đạt từ 5 đến 10 triệu nhân dân tệ (19 đến hơn 38 tỷ đồng ). Các sản phẩm bán chạy nhất là nước dùng và các combo gà thả vườn.