10 năm 'theo đuổi' vợ của Rhymastic

Trong ảnh kỷ niệm 10 năm theo đuổi vợ của rapper Rhymastic, Thanh Huyền được khen ngợi có thần thái rạng rỡ ở những tháng cuối thai kỳ.

Ryhmastic kỷ niệm 10 năm "theo đuổi vợ". Ảnh: Vũ Đức Thiện/Facebook.

Ngày 31/5, Rhymastic đăng tải bức ảnh tình cảm bên bà xã Thanh Huyền cùng chú thích: "Kỷ niệm 10 năm theo đuổi cô ấy. Đuổi mãi thế mà không đi lì thật đấy".

Trong hình, nam rapper và vợ nắm tay ngọt ngào. Thanh Huyền nhận nhiều lời khen khi đang ở những tuần cuối thai kỳ song vẫn rạng rỡ, vẻ ngoài không thay đổi quá nhiều trừ phần bụng bầu.

Dưới bức ảnh chồng đăng, hot girl Hà Nội hóm hỉnh bình luận: "Có đi đẻ thì đi".

Trước đó vào đầu tháng 4, cặp đôi cũng kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Thanh Huyền từng chia sẻ loạt ảnh trong ngày vui cùng tâm sự: "Lấy chồng từ năm 23 tuổi, thời vẫn còn quen thuộc với đám cưới truyền thống, không first look, vow hay first dance… gì cả, nên tập trung cao độ. Chú rể nói gì là cô dâu nhớ hết.

So số năm lẻ với số năm kỷ niệm của các bố mẹ chúng ta thì còn phải học tập nhiều. Nhưng năm nào cũng nhắc để nhớ lại hình ảnh non và trẻ của chúng mình ngày ấy".

Ryhmastic và Thanh Huyền được xem là cặp vợ chồng hạnh phúc, kín tiếng nhưng bền chặt của làng rap Việt. Cả hai về chung một nhà vào năm 2019 sau 3 năm hẹn hò và có một con trai đầu lòng, bé Ma Bư, vào năm 2020.

Khoảnh khắc bước sang năm mới 2026, cặp vợ chồng thông báo tin vui với đứa con thứ hai, gia nhập danh sách các gia đình đón em bé "Ngựa".

Trước khi kết hôn, Thanh Huyền (tên đầy đủ: Lai Thanh Huyền, sinh năm 1996) cũng là hot girl, mẫu ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô là cựu học sinh THPT Việt Đức và tốt nghiệp khoa Khách sạn - Du lịch của Đại học Thương mại.

Bà xã Rhymastic rạng rỡ trong thai kỳ. Ảnh: Thanh Huyền/Facebook.