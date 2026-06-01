Con gái đại gia Minh Nhựa mang thai con thứ 5

Chưa đầy 1 năm sau khi sinh con thứ 4, Joyce Phạm tiếp tục mang thai lần 5 với ông xã Tâm Nguyễn.

Joyce Phạm đã sinh 4 con sau 7 năm kết hôn.

Ngày 30/5, Joyce Phạm đăng tải video ngọt ngào bên chồng trên kênh TikTok cá nhân. Trong video, cô và nửa kia cùng nhau treo 5 chiếc áo nhỏ lên một dây phơi. Hình ảnh này nhanh chóng khiến nhiều người đoán rằng cô đã mang thai em bé thứ 5.

Dưới phần bình luận, không ít dân mạng bày tỏ sự tò mò, trong đó một người viết: "Nếu có em bé thứ 5 thì chúc mừng Joy nha. Quá là giỏi luôn ấy. Nhưng để ý sức khỏe nha, tui thấy đẻ luôn tù tì là trộm vía sức khỏe đúng đỉnh luôn".

"Cảm ơn nàng nhiều", Joyce Phạm đáp lại. Cô cũng phản hồi tương tự với một số bình luận chúc mừng khác.

Động thái của ái nữ nhà Minh Nhựa được cho ngầm xác nhận tin vui. Ở tuổi 27, cô và ông xã Tâm Nguyễn đang chuẩn bị có thêm thành viên thứ 5 cho tổ ấm.

Vào tháng 6/2025, Joyce Phạm sinh con thứ 4, là bé trai, nickname là Jayric.

Chia sẻ về lần thứ 4 làm mẹ, cô cho biết vợ chồng cô từng nghĩ sẽ dừng lại ở 3 đứa con, song Jayric đã đến như một món quà.

"Bây giờ mọi người gọi là 'mẹ 4 con' mẹ nghe cũng hơi choáng, nhưng con yên tâm là mẹ vẫn còn nguyên cảm xúc như ngày đầu tiên được làm mẹ", cô viết trong tâm sự gửi con trai mới chào đời.

Ở lần thứ 4 lâm bồn, Joyce Phạm may mắn chuyển dạ nhẹ nhàng, em bé cũng hợp tác, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ. Với cô, lần sinh con này còn đặc biệt hơn khi có ông bà bên cạnh động viên và chăm sóc.

Joyce Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999) là con gái lớn của đại gia Minh Nhựa. Cô từng có thời gian du học Mỹ. Dù không tham gia hoạt động showbiz, cô vẫn nhận sự quan tâm lớn trên mạng xã hội nhờ người bố nổi tiếng.

Joyce Phạm và Tâm Nguyễn (sinh năm 1997) kết hôn vào tháng 9/2019 sau thời gian hẹn hò. Cặp đôi lần lượt đón con đầu lòng Jayden vào tháng 3/2020, con gái Jayla năm 2022, quý tử Jayson cuối tháng 6/2024 và Jayric tháng 6/2025.