Bà U70 ở TP.HCM cầm xấp sổ đỏ, phát cho 10 cháu nội ngoại gây 'bão'

Dành dụm được khối tài sản sau nhiều năm làm việc, vợ chồng bà Nguyễn Thị Kiều quyết định chia đều, sớm tặng lại cho con cháu để làm vốn liếng riêng.

10 cháu ở TP.HCM xếp hàng, chờ bà tặng sổ đỏ gây bão MXH Sau khi thống nhất từ trước, vợ chồng bà Nguyễn Thị Kiều (TP.HCM) tặng lại cho 10 người cháu, mỗi người một cuốn sổ đỏ để làm vốn liếng ổn định cuộc sống.

"Ông bà nội già rồi không có gì cho con, cho con cuốn sổ này nè". Trong một video được ghi lại, hiện lan truyền trên mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Kiều (65 tuổi) nói với những người cháu đang xếp hàng đứng trước mặt.

Sau đó, bà lần lượt phát cho mỗi người cháu một cuốn sổ đỏ trong tiếng cười reo của các con ngồi xung quanh chứng kiến. Ngoài 9 cháu trong video, một bé không có mặt cũng được bà đưa cho cha mẹ cầm giúp.

Ngay khi lan truyền, video khiến nhiều dân mạng thích thú trước "món quà" khủng của bà Kiều, cũng như hình ảnh giản dị của bà, đối lập với khối tài sản lớn.

Chị Lê Ánh Lài (38 tuổi, phường Phú Mỹ, TP.HCM) - con dâu của bà Kiều - cho biết video được chị quay và đăng tải từ đầu năm 2024 song hiện mới được nhiều người chia sẻ.

Vợ chồng bà Kiều sinh được 5 người con (3 gái, 2 trai) và hiện có tổng cộng 10 người cháu. Vì các con đều đã yên bề gia thất, bản thân lại lớn tuổi, vợ chồng bà muốn sớm trao lại tài sản cho con cháu làm vốn riêng. Nhà và đất trong sổ đều nằm quanh khu vực phường Phú Mỹ.

Khối tài sản này là thành quả của nhiều năm vất vả buôn bán, tích góp của cặp vợ chồng TP.HCM. Theo đó, thời còn trẻ, ông bà mỗi khi dành dụm được chút vốn lại mua thêm đất đai, nhà cửa.

Thời gian qua, vợ chồng bà Kiều ngoài kinh doanh tạp hóa còn có nhiều dãy phòng trọ cho thuê.

Chị Lài cho biết trước khi trao sổ đỏ cho các cháu, cả gia đình đã bàn bạc và thống nhất trong không khí vui vẻ. Các con đều hài lòng, biết ơn món quà của bố mẹ.

"Tôi cũng dặn con mình đây là tài sản quý giá, phải biết trân trọng và giữ gìn cẩn thận", chị nói, dành sự trân trọng cho tấm lòng yêu thương con cháu của bố mẹ chồng.

Ngoài số tài sản đã trao tặng cho con cháu, vợ chồng bà Kiều vẫn còn một khoản riêng đủ để an tâm dưỡng già. Hiện, cặp vợ chồng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và duy trì công việc kinh doanh.