'Team Châu Phi' của Quang Linh Vlogs bất ổn

Sau khi Quang Linh Vlogs vướng lao lý, nhóm sáng tạo nội dung Team Châu Phi do anh thành lập cũng điêu đứng, liên tục gặp sự cố trong nội bộ.

Team Châu Phi của Quang Linh Vlogs chủ yếu chia sẻ về cuộc sống của nhóm tại Angola.

Từng được xem là một trong những nhóm sáng tạo nội dung truyền cảm hứng, Team Châu Phi do Quang Linh Vlogs (tên thật là Phạm Quang Linh) sáng lập vào năm 2018, nay đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió.

Sự vắng mặt của nhân vật trụ cột là Quang Linh từ đầu năm 2025 đến nay được cho là nguyên nhân khiến cấu trúc của nhóm bị lung lay, từ việc mất quyền kiểm soát kênh TikTok chính thức, mâu thuẫn kéo dài với Lindo - thành viên đời đầu của nhóm - cho đến những thay đổi trong hoạt động của các thành viên chủ chốt.

Mất quyền kiểm soát kênh TikTok

Vụ việc mới nhất đang gây chú ý là đoạn livestream đầy ẩn ý của thành viên Tiến Tuti ngày 29/4 về quyền kiểm soát kênh TikTok Team Châu Phi hơn 670.000 người theo dõi.

Trong buổi phát trực tiếp, Tiến Tuti tiết lộ anh cùng Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, hiện không còn quyền truy cập vào kênh TikTok nói trên, trong khi đây là nền tảng quan trọng, gắn liền với hoạt động truyền thông của nhóm trong nhiều năm qua. Việc kênh ngừng cập nhật trong thời gian dài càng khiến người hâm mộ đặt nhiều dấu hỏi về tình hình nội bộ nhóm.

Đáng nói, Tiến Tuti còn nhắc đến một số biến động trong quá trình hoạt động của nhóm, ngầm khẳng định bị thành viên khác trong nhóm "chơi xấu".

"Chơi đẹp thì ai cũng thích, ai cũng nể. Dù mình có là người xấu đến mấy đi chăng nữa mà chơi đẹp với anh em thì anh em vẫn quý. Còn mình có là người đẹp nhưng chơi xấu rồi để anh em phát hiện ra rồi thì nhiều người ghét nữa", Tiến Tuti nói.

Trước đó, trong một đoạn livestream cuối tháng 3, Nhật Lệ cũng cho biết "team đang gặp một số vấn đề cần được giải quyết" và dừng hoạt động kênh TikTok một thời gian. Đến giữa tháng 4, để duy trì kết nối với khán giả, chị gái Quang Linh Vlogs thông báo lập tài khoản TikTok và Facebook mới với tên "Gia đình Team Châu Phi".

Lùm xùm Lindo rời nhóm

Mối quan hệ giữa Team Châu Phi và Manuel Arlindo (Lindo) từng là tâm điểm bàn tán trong thời gian dài vào năm ngoái. Là một trong những thành viên đời đầu, gắn bó với Quang Linh từ những ngày đầu lập nghiệp tại Angola, Lindo từng được xem là gương mặt đại diện của cả nhóm nhờ khả năng nói tiếng Việt lưu loát cùng tính cách hài hước, gần gũi.

Tuy nhiên, sau khi Quang Linh vướng lao lý, Lindo có những động thái gây tranh cãi.

Tháng 5/2025, anh đăng bài cho biết bản thân rơi vào cảnh khó khăn, không có điện thoại hay thiết bị quay video. Chia sẻ này nhanh chóng gây xôn xao bởi trước đó, Lindo từng tiết lộ đã mua đất, xây dựng cuộc sống ổn định và mở quán kinh doanh cùng vợ. Đáng nói, trong lúc khẳng định thiếu thiết bị, anh lại lập kênh YouTube mới và đăng tải nội dung đều đặn, khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi về tính nhất quán trong phát ngôn.

Lindo từng gây chú ý khi thông báo bị Team Châu Phi cho rời nhóm.

Đến tháng 9/2025, thành viên Linh Philip ngầm xác nhận Lindo đã rời Team Châu Phi.

Căng thẳng bùng nổ vào cuối năm 2025, khi Team Châu Phi chính thức tuyên bố mọi hoạt động của Lindo không còn liên quan đến nhóm. Đáp lại, Lindo biết bản thân cảm thấy buồn khi bị "nhóm bỏ rơi", thậm chí ám chỉ mình bị đẩy ra khỏi tập thể. Sau đó, anh nhắc lại câu chuyện từng gặp khó khăn, phải xin tiền để trang trải cuộc sống và lo cho gia đình.

Những phát ngôn qua lại giữa hai bên khiến hình ảnh gắn kết từng là thương hiệu của Team Châu Phi ít nhiều bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, biến cố lớn nhất vẫn là sự vắng mặt của Quang Linh Vlogs sau khi vướng lao lý vào tháng 4/2025. Không chỉ là nhà sáng lập, anh còn là trung tâm kết nối toàn bộ hệ sinh thái Team Châu Phi suốt nhiều năm qua. Từ nội dung, định hướng phát triển đến các mối quan hệ hợp tác, Quang Linh luôn là mắt xích quan trọng nhất.

Quang Linh Vlogs là nhân tố chủ chốt của Team Châu Phi, trước khi vướng lao lý.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Phan Vĩnh Phúc, Chủ tịch cộng đồng doanh nhân SNGGROUP, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng về truyền thông tại nhiều trường đại học và doanh nghiệp, việc hệ sinh thái sáng tạo nội dung Team Châu Phi bị lung lay là điều tất yếu khi "đầu tàu" Quang Linh gặp sự cố.

"Một KOL/KOC nổi tiếng chưa bao giờ tồn tại đơn độc. Xung quanh họ là cả một hệ sinh thái gồm nhãn hàng, đội ngũ sản xuất nội dung, cộng sự, affiliate, cộng đồng người hâm mộ và hàng loạt chiến dịch truyền thông. Việc Quang Linh tạm rời xa hoạt động công khai không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu, mà còn kéo theo hàng loạt xáo trộn trong bộ máy vận hành, từ nội dung, doanh thu cho tới tinh thần của các thành viên còn lại", ông cho hay.

Các thành viên chủ chốt đang làm gì?

Nhật Lệ là một trong những gương mặt được chú ý nhất khi trở lại hoạt động.

Sau thời gian dài gần như "im hơi lặng tiếng", cô tái xuất với một buổi livestream bán hàng vào tháng 12/2025. Đồng hành cùng Nhật Lệ khi đó là Lương Đỗ - TikToker thân thiết, từng nhiều lần sát cánh cùng Quang Linh và Hằng Du Mục trong các phiên bán hàng trước đây. Sự xuất hiện của cả hai nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, được xem là tín hiệu cho thấy hệ sinh thái của Team Châu Phi đang dần vận hành trở lại.

Bên cạnh Nhật Lệ, Tiến Tuti hiện là gương mặt xuất hiện thường xuyên nhất. Anh đóng vai trò kết nối với khán giả, liên tục cập nhật tình hình của nhóm và trực tiếp lên tiếng trước những vấn đề gây chú ý, đặc biệt là vụ mất quyền kiểm soát kênh TikTok Team Châu Phi thời gian gần đây.

Trong khi đó, thành viên Nguyễn Văn Tiến (hay Tiến Nguyễn), một trong những gương mặt quen thuộc của team Quang Linh Vlogs, từng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh khai trương công ty mới.

Hoạt động livestream bán hàng của nhóm cũng từng được tái khởi động từ giữa năm ngoái. Tối 21/6/2025, Nguyễn Nam Hoàng (anh rể Quang Linh) và thành viên Quý Tạ cùng xuất hiện trong một phiên livestream kéo dài nhiều giờ.

Đây là lần đầu tiên Quý Tạ tham gia bán hàng cùng Team Châu Phi, trong khi Nam Hoàng vốn là gương mặt quen thuộc, từng đồng hành cùng Quang Linh trong nhiều phiên phát trực tiếp năm 2024. Phiên livestream này đánh dấu sự trở lại của nhóm với mảng thương mại sau gần ba tháng gián đoạn.

Tại Angola, những gương mặt quen thuộc như Hùng KaKa, Đông Paulo, David Thái, Đức Khôi vẫn đều đặn đăng tải các video xoay quanh cuộc sống thường ngày, sản xuất nông nghiệp và các hoạt động thiện nguyện. Dù tần suất không còn dày đặc như giai đoạn đỉnh cao, các thành viên này vẫn là lực lượng nòng cốt giúp Team Châu Phi duy trì sự hiện diện trên các nền tảng.