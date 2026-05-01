Chuyện gì đang xảy ra với Team Châu Phi của Quang Linh Vlogs?

  • Thứ sáu, 1/5/2026 09:48 (GMT+7)
Những chia sẻ về việc mất quyền kiểm soát kênh TikTok chính thức Team Châu Phi của thành viên Tiến Tuti thu hút sự quan tâm từ nhiều người theo dõi.

Team Châu Phi là nhóm sáng tạo nội dung do Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) thành lập tại Angola vào năm 2018. Ảnh: Quang Linh Vlogs/Facebook.

Trong buổi livestream ngày 29/4, Tiến Tuti, thành viên lâu năm của Team Châu Phi, thông báo anh và Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, đều không có quyền truy cập vào tài khoản TikTok Team Châu Phi với hơn 671.000 lượt theo dõi.

Sau đó, Tiến Tuti có những chia sẻ thu hút sự chú ý khi nhắc đến một số biến động trong quá trình hoạt động của nhóm. Anh cũng kêu gọi khán giả theo dõi, tương tác với một kênh mới mang tên Gia đình Team Châu Phi, được thành lập từ giữa tháng 4.

"Chơi đẹp thì ai cũng thích, ai cũng nể. Dù mình có là người xấu đến mấy đi chăng nữa mà chơi đẹp với anh em thì anh em vẫn quý. Còn mình có là người đẹp nhưng chơi xấu rồi để anh em phát hiện ra rồi thì nhiều người ghét nữa", anh nói.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi đây là một trong những nền tảng quan trọng, gắn liền với hoạt động và hình ảnh của nhóm trong thời gian qua.

Theo ghi nhận, kênh TikTok Team Châu Phi đã ngừng đăng tải video mới kể từ ngày 8/1, trong khi kênh "Gia đình Team Châu Phi" vẫn thường xuyên cập nhật nội dung mới.

Trong một đoạn livestream viral hồi cuối tháng 3, Nhật Lệ cho biết "team đang gặp một số vấn đề cần được giải quyết", nên kênh TikTok sẽ dừng lại một thời gian. Sau đó, đến cuối tháng 4, cô cũng chia sẻ trang Facebook "Gia đình Team Châu Phi" và cho biết đây sẽ là trang mới của Team Châu Phi.

Trang này được lập vào giữa tháng 4, thường xuyên đăng bài cập nhật các thành viên tại châu Phi và đến hiện tại có khoảng 10.000 lượt theo dõi.

Team Châu Phi là nhóm sáng tạo nội dung nổi tiếng do Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) thành lập tại Angola vào năm 2018, quy tụ thành viên người Việt Nam và người Angola.

Nhóm được đông đảo khán giả yêu mến nhờ những video về cuộc sống thường ngày, hoạt động sản xuất nông nghiệp, kinh doanh và các dự án thiện nguyện hỗ trợ người dân địa phương như xây nhà, khoan giếng, tặng lương thực tại Angola.

Trong giai đoạn phát triển mạnh, Team Châu Phi sở hữu nhiều gương mặt quen thuộc như Quang Linh Vlogs, Tiến Nguyễn, Hùng KaKa, Linh Philip, Quang Dũng cùng Lindo - thành viên người Angola từng gắn bó nhiều năm và được khán giả đặc biệt yêu mến nhờ khả năng nói tiếng Việt lưu loát.

Tuy nhiên, sau khi Quang Linh Vlogs vướng lùm xùm liên quan đến kẹo Kera, đội hình của nhóm có nhiều thay đổi khi một số thành viên ít xuất hiện hơn, đặc biệt là sự rời đi của Lindo.

'Thế hệ lo âu'

Theo nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt, trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt với một loại áp lực mà các thế hệ trước không hề biết đến: áp lực từ những lượt thích, bình luận và sự so sánh không hồi kết trên mạng xã hội. Điều này tạo ra một vòng xoáy độc hại, nơi lòng tự trọng bị gắn chặt với những con số ảo thay vì giá trị thực tế.

Lindo 'Team châu Phi' gây bất ngờ

Bất ngờ đăng thông báo muốn tìm việc trên trang cá nhân, Lindo khiến nhiều người theo dõi ở Việt Nam tò mò, thắc mắc.

21:17 1/4/2026

Động thái của Team Châu Phi trước ngày Quang Linh Vlogs hầu tòa

Một tuần trước khi Quang Linh Vlogs hầu tòa, các kênh MXH của Team châu Phi bất ngờ chia sẻ video làm từ thiện, trong đó nam TikToker quê Nghệ An xuất hiện chớp nhoáng.

17:40 12/11/2025

Kha Thanh

team châu phi TikTok tiến tuti qaung linh vlogs angola

  TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

Đọc tiếp

Lindo ve Nghe An tham gia dinh Quang Linh Vlogs hinh anh

Lindo về Nghệ An thăm gia đình Quang Linh Vlogs

14:20 5/1/2026 14:20 5/1/2026

Trong thời gian ở Việt Nam, cựu thành viên Team châu Phi về Nghệ An thăm hỏi gia đình Quang Linh Vlogs. Tuy nhiên, anh đành lỡ hẹn vì các thành viên không có nhà.

Lindo to bi Team chau Phi 'duoi' khoi nhom hinh anh

Lindo tố bị Team châu Phi 'đuổi' khỏi nhóm

11:16 1/1/2026 11:16 1/1/2026

Sau khi phía Team châu Phi thông báo chấm dứt mối quan hệ hợp tác, Lindo nhanh chóng đáp trả, tố bị những người anh em thân thiết đuổi khỏi nhóm không rõ lý do.

