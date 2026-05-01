Chuyện gì đang xảy ra với Team Châu Phi của Quang Linh Vlogs?

Những chia sẻ về việc mất quyền kiểm soát kênh TikTok chính thức Team Châu Phi của thành viên Tiến Tuti thu hút sự quan tâm từ nhiều người theo dõi.

Trong buổi livestream ngày 29/4, Tiến Tuti, thành viên lâu năm của Team Châu Phi, thông báo anh và Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, đều không có quyền truy cập vào tài khoản TikTok Team Châu Phi với hơn 671.000 lượt theo dõi.

Sau đó, Tiến Tuti có những chia sẻ thu hút sự chú ý khi nhắc đến một số biến động trong quá trình hoạt động của nhóm. Anh cũng kêu gọi khán giả theo dõi, tương tác với một kênh mới mang tên Gia đình Team Châu Phi, được thành lập từ giữa tháng 4.

"Chơi đẹp thì ai cũng thích, ai cũng nể. Dù mình có là người xấu đến mấy đi chăng nữa mà chơi đẹp với anh em thì anh em vẫn quý. Còn mình có là người đẹp nhưng chơi xấu rồi để anh em phát hiện ra rồi thì nhiều người ghét nữa", anh nói.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi đây là một trong những nền tảng quan trọng, gắn liền với hoạt động và hình ảnh của nhóm trong thời gian qua.

Theo ghi nhận, kênh TikTok Team Châu Phi đã ngừng đăng tải video mới kể từ ngày 8/1, trong khi kênh "Gia đình Team Châu Phi" vẫn thường xuyên cập nhật nội dung mới.

Trong một đoạn livestream viral hồi cuối tháng 3, Nhật Lệ cho biết "team đang gặp một số vấn đề cần được giải quyết", nên kênh TikTok sẽ dừng lại một thời gian. Sau đó, đến cuối tháng 4, cô cũng chia sẻ trang Facebook "Gia đình Team Châu Phi" và cho biết đây sẽ là trang mới của Team Châu Phi.

Trang này được lập vào giữa tháng 4, thường xuyên đăng bài cập nhật các thành viên tại châu Phi và đến hiện tại có khoảng 10.000 lượt theo dõi.

Team Châu Phi là nhóm sáng tạo nội dung nổi tiếng do Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) thành lập tại Angola vào năm 2018, quy tụ thành viên người Việt Nam và người Angola.

Nhóm được đông đảo khán giả yêu mến nhờ những video về cuộc sống thường ngày, hoạt động sản xuất nông nghiệp, kinh doanh và các dự án thiện nguyện hỗ trợ người dân địa phương như xây nhà, khoan giếng, tặng lương thực tại Angola.

Trong giai đoạn phát triển mạnh, Team Châu Phi sở hữu nhiều gương mặt quen thuộc như Quang Linh Vlogs, Tiến Nguyễn, Hùng KaKa, Linh Philip, Quang Dũng cùng Lindo - thành viên người Angola từng gắn bó nhiều năm và được khán giả đặc biệt yêu mến nhờ khả năng nói tiếng Việt lưu loát.

Tuy nhiên, sau khi Quang Linh Vlogs vướng lùm xùm liên quan đến kẹo Kera, đội hình của nhóm có nhiều thay đổi khi một số thành viên ít xuất hiện hơn, đặc biệt là sự rời đi của Lindo.