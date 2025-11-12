Động thái của Team Châu Phi trước ngày Quang Linh Vlogs hầu tòa

Một tuần trước khi Quang Linh Vlogs hầu tòa, các kênh MXH của Team châu Phi bất ngờ chia sẻ video làm từ thiện, trong đó nam TikToker quê Nghệ An xuất hiện chớp nhoáng.

Trước đây, hình ảnh Quang Linh Vlogs gắn liền với các hoạt động ở châu Phi. Ảnh: Quang Linh Vlogs/Facebook.

Ngày 11/11, một tuần trước phiên tòa của Quang Linh Vlogs cùng Hoa hậu Thùy Tiên và Hằng Du Mục, kênh TikTok của Team châu Phi - nhóm gắn liền với tên tuổi của Quang Linh Vlogs - tung video ghi lại hình ảnh các hoạt động thiện nguyện của nhóm tại châu Phi.

Ở đầu đoạn video, nhiều người phát hiện sự xuất hiện chớp nhoáng của Quang Linh Vlogs. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tối cùng ngày, Phạm Thị Nhật Lệ (sinh năm 1996) - chị gái ruột của Quang Linh Vlogs - bất ngờ cập nhật trong kênh chat riêng tư trên Facebook về việc sử dụng chất tạo ngọt trong kẹo rau củ Kera - sản phẩm từng được Quang Linh và Hằng Du Mục quảng bá.

Nhật Lệ cho biết việc bổ sung chất sorbitol là quyết định của phía nhà máy sản xuất (Công ty cổ phần Asia Life), Công ty Chị Em Rọt không hề được thông báo. "Nếu biết có chất này trong bảng thành phần, chúng tôi không bao giờ làm. Mình hoàn toàn chịu trách nhiệm về phát ngôn này và mong mọi người có cái nhìn khách quan hơn", Nhật Lệ viết.

Trong khi cộng đồng mạng liên tục bàn luận về vụ việc, các thành viên còn lại của Team Châu Phi vẫn giữ thái độ im lặng. Nguyễn Nam Hoàng và Quý Tạ - hai gương mặt gắn bó với Quang Linh từ những ngày đầu - vẫn đăng tải các hình ảnh bán hàng, cập nhật cuộc sống thường ngày, không đề cập đến phiên tòa sắp tới.

Quý Tạ và Nguyễn Nam Hoàng trong lần lên sóng livestream đầu tiên vào hôm 22/6 sau 3 tháng gián đoạn vì ồn ào của Quang Linh Vlogs. Ảnh: Quý Tạ/Facebook.

Tài khoản Facebook hơn 490.000 người theo dõi của Tiến Nguyễn đã bị khóa vào ngày 21/10. Hiện anh chỉ còn sử dụng TikTok với gần 893.000 người theo dõi.

Về phía Hằng Du Mục, tài khoản mạng xã hội của cô vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Bài đăng gần đây nhất trên Facebook, xuất hiện từ ngày 24/8, là chia sẻ của em trai cô thay mặt gia đình gửi lời tri ân đến khán giả đã dõi theo chị gái trong suốt thời gian qua.

Ngày 19/11, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án "Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life. Các bị cáo gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) bị truy tố về tội Lừa dối khách hàng.

Trước đó, vào tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam các bị cáo trên để điều tra về hành vi Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng, theo Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt, ngày 20/3, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục từng bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xử phạt hành chính mỗi người 70 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sai sự thật, đồng thời buộc phải cải chính thông tin sai lệch về sản phẩm mà họ từng quảng bá.