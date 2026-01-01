Lindo tố bị Team châu Phi 'đuổi' khỏi nhóm

Sau khi phía Team châu Phi thông báo chấm dứt mối quan hệ hợp tác, Lindo nhanh chóng đáp trả, tố bị những người anh em thân thiết đuổi khỏi nhóm không rõ lý do.

Lindo là anh em thân thiết với Quang Linh Vlogs. Ảnh: Quang Linh Vlogs/Facebook.

Sau thông báo gây sốc của Team châu Phi về việc Lindo - thành viên đời đầu của Team châu Phi và là anh em thân thiết của Quang Ling Vlogs - không phản hồi liên lạc khi về Việt Nam và không còn liên quan đến nhóm, tối 31/12/2025, chàng trai người Angola đưa ra phản hồi trên trang cá nhân.

Theo đó, Lindo cho biết lý do không hồi âm Team châu Phi ngay khi vừa đặt chân đến Việt Nam là "không có thời gian vì nhận hàng trăm cuộc gọi hỏi thăm mỗi ngày".

"Tất cả anh chị em khi biết em đến Việt Nam, mỗi ngày hàng trăm người gọi hỏi thăm và rất muốn gặp em nên em phải nghe điện thoại rất nhiều. Em không làm gì được cả", anh nói.

Cũng trong video, Lindo tố bị một thành viên Việt Nam "đuổi ra khỏi nhóm" sau khi Quang Ling Vlogs gặp biến cố. "Thời điểm Lindo không có đồ ăn, gặp khó khăn về tài chính, tôi phải đưa vợ và con về quê sinh sống. Anh Thế (thành viên quay phim trong team - PV) bất ngờ thông báo 'không cần tôi nữa' nhưng không đưa ra lý do", Lindo chia sẻ.

Bên cạnh đó, giải thích về lý do đến Việt Nam, Lindo cho biết bản thân và gia đình khá vất vả. Anh sang Việt Nam làm việc để có tiền trang trải cuộc sống. Hiện Lindo đã ẩn/xóa video này trên các nền tảng mạng xã hội.

Hình ảnh gây chú ý của Lindo ở sân bay Nội Bài. Ảnh: Arlindo Manuel Arlindo/Facebook.

Trong khi đó, về phía Team châu Phi, các thành viên của nhóm cũng lên tiếng sau khi liên tục nhận được câu hỏi từ dân mạng liên quan tới Lindo.

Tại một buổi phát trực tiếp ngày 31/12/2025, Linh Philip thẳng thắn cho biết Lindo "đã rời bỏ Team châu Phi từ tháng 4/2025". Thành viên người Angola liên tục từ chối lời đề nghị giúp đỡ của đội ngũ Việt Nam.

"Anh Đông gọi về phụ giúp xây nhà thờ rất nhiều lần, mình cũng gọi để tiếp tục đầu tư cho hai vợ chồng nhưng Lindo không về. Mình không biết Lindo sang Việt Nam với ai và với mục đích gì. Nói chung là không liên quan đến team", Linh Philip nói.

Tiến Nguyễn cũng lên tiếng xác nhận về thông tin Lindo ngừng làm việc với nhóm từ tháng 4.

Đáp lại, Lindo bình luận ngay bên dưới bài viết thông báo chấm dứt hợp tác của Team châu Phi. Anh tỏ ra buồn bã trước quyết định dứt khoát từ phía nhóm cũ.

"Sau ngày dài bay từ Angola về Việt Nam, em nhận rất nhiều cuộc gọi hỏi tại sao không nghe máy của anh chị (ý chỉ Team châu Phi - PV). Người không hiểu lại mắng em. Em buồn anh chị rất nhiều. Em chỉ muốn sống cùng vợ con thôi, tại sao anh chị không cần em nữa", Lindo viết.

Lindo (tên thật Manuel Arlindo, sinh năm 1993) là một trong những gương mặt đời đầu của Team châu Phi, từng ghi điểm với khán giả nhờ khả năng nói tiếng Việt khá, phong cách gần gũi và chăm chỉ. Trong thời gian hoạt động cùng nhóm, anh nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Quang Linh Vlogs, từ định hướng công việc, đời sống đến sản xuất nội dung và tổ chức đám cưới.

Sau khi Quang Linh Vlogs vướng vòng lao lý vào tháng 4/2025, Lindo dừng hoạt động kênh YouTube cũ, chuyển sang kênh mới và thừa nhận gặp khó khăn về tài chính, thiết bị. Tháng 9, một thành viên trong Team châu Phi xác nhận Lindo đã rời nhóm nhưng không nêu rõ lý do, trong khi bản thân anh không phản hồi các thắc mắc từ người theo dõi.