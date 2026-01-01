Công an xử lý nữ tài xế 'chặn đầu' xe tải ở Thái Nguyên

Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã lập biên bản đối với Ngô Thị Mỹ Hạnh - nữ tài xế "chặn đầu" xe tải vì liên tục nháy đèn gây xôn xao những ngày qua.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc với nữ tài xế Ngô Thị Mỹ Hạnh chiều 31/12/2025. Ảnh: CA Thái Nguyên.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận đã lập biên bản đối với trường hợp vi phạm giao thông của Ngô Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1999, trú tại Trung Hội, Thái Nguyên) tại tuyến đường thuộc địa phận xã Ngàn Sơn vào tối 29/12/2025.

Theo đó, nữ tài xế đã có hành vi vi phạm quy định về dừng, đỗ xe khi tham gia giao thông, cụ thể là dừng xe không sát mép lề đường bên phải theo chiều đi ở nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường. Dựa trên quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 6 Nghị định 168/NĐ-CP của Chính phủ, người này bị xử phạt 700.000 đồng.

"Nhận chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT, chúng tôi nhanh chóng triển khai xác minh làm rõ vụ việc ngay chiều 31/12/2025 và phát hiện sai phạm của tài xế này trong quá trình tham gia giao thông", đại diện đơn vị cho hay.

Khoảnh khắc Ngô Thị Mỹ Hạnh dừng xe giữa đường, tranh cãi với tài xế đi ngược chiều. Ảnh: Ngô Hạnh/Facebook.

Về phía Mỹ Hạnh, cô cho biết đã làm việc với cơ quan chức năng với thái độ hợp tác trước sai phạm giao thông, đồng thời mong muốn khép lại câu chuyện.

Chiều 1/1, nữ tài xế đăng bài xin lỗi khi có những lời lẽ đáp trả thiếu suy nghĩ và thiếu tôn trọng, cũng như lời nói động chạm tới các tài xế không liên quan. "Sự việc vừa qua em đã nhận ra cái sai của mình và đã nhận trách nghiệm, tuân thủ đúng theo pháp luật bao gồm cả việc chấp hành hình phạt", cô bày tỏ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nữ TikToker Ngô Thị Mỹ Hạnh đấu khẩu với nam tài xế xe tải vì nghi ngờ "chọc ghẹo mình" khi liên tục nháy đèn pha qua đoạn tránh phường Bắc Kạn, thuộc lộ trình Thái Nguyên - Cao Bằng.

Nữ tài xế điều khiển phương tiện chếch về phía làn đường đối diện, dừng hẳn, đợi tài xế đến và chất vấn lý do nháy đèn gây ảnh hưởng tầm nhìn của mình.

Tuy nhiên, bài viết tố cáo của Mỹ Hạnh lại nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

Mỹ Hạnh nổi tiếng nhờ các video lái xe hạng nặng chở hàng hóa. Ảnh: Ngô Hạnh/Facebook.

Nhiều người cho rằng nam tài xế có thể chỉ nháy đèn báo hiệu nữ tài xế hạ đèn cos hoặc ra hiệu thông báo có xe tải di chuyển ở chiều ngược lại. Số khác chỉ trích TikToker Mỹ Hạnh "ngáo quyền lực" khi "chặn đầu" xe tải vì nghi ngờ người này chọc ghẹo mình. Một số fanpage chia sẻ lại, nhanh chóng lan tỏa sự việc.

Nói với Tri Thức - Znews, Mỹ Hạnh khẳng định hành vi dừng xe tải nhằm đảm bảo an toàn giao thông, không cố tình "chặn đầu" tài xế đối diện.

"Ánh đèn pha liên tục rọi vào khiến mắt mỏi và cay xè, không thể tiếp tục điều khiển nên tôi đã dừng xe lại", Mỹ Hạnh cho hay.

Ngô Thị Mỹ Hạnh là một trong những nữ tài xế xe hạng nặng nổi tiếng tại Việt Nam. Trên nền tảng TikTok, cô thường chia sẻ các video ghi lại hành trình lái xe đầu kéo chở hàng, thu hút hơn 662.000 người theo dõi. Trong số đó, đoạn video Mỹ Hạnh xuất hiện bên chiếc xe được sơn toàn bộ màu hồng hút 15,3 triệu lượt xem.

