Lindo về Nghệ An thăm gia đình Quang Linh Vlogs

Trong thời gian ở Việt Nam, cựu thành viên Team châu Phi về Nghệ An thăm hỏi gia đình Quang Linh Vlogs. Tuy nhiên, anh đành lỡ hẹn vì các thành viên không có nhà.

Trong video đăng tải trên trang cá nhân ngày 5/1, Lindo cho biết anh đã ngồi xe cả đêm 4/1 từ Hà Nội, mua quà tới thăm người thân Quang Linh Vlogs ở Nghệ An. Trước đó, anh đã liên hệ với Nhật Lệ - chị gái Quang Linh - để thông báo về chuyến đi.

Tuy nhiên vì vội vã, đọc nhầm tin nhắn từ Nhật Lệ, Lindo không biết bố mẹ hai chị em đều đã đi vắng, không có nhà.

"Giờ không làm gì được, em sẽ quay về Hà Nội vì bận công việc. Khi nào có thời gian tiếp, em sẽ quay lại thăm", anh nói.

Lindo đến Nghệ An thăm gia đình Quang Linh Vlogs nhưng không thể gặp mặt.

Trước đó trong một livestream trên Facebook, chàng trai Angola khi cho biết sẽ sắp xếp đến thăm Quang Linh Vlogs trong trại giam. Đây là một trong những thông tin được nhiều người hâm mộ Team châu Phi chú ý.

Hôm 30/12/2025, Lindo (tên đầy đủ: Manuel Arlindo, sinh năm 1993) bất ngờ đến Việt Nam. Chuyến đi này được cho liên quan đến một doanh nhân người Việt Nam ở Angola khi người này cập nhật, chia sẻ hình ảnh về chuyến đi của Lindo.

Sau khi trở lại Việt Nam, Lindo liên tục có động thái mới như mở Fanpage trên Facebook, di chuyển đến một số địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội quay video.

Sự xuất hiện của Lindo ở Việt Nam cũng nhanh chóng gây ồn ào. Ngày 31/12/2025, Team châu Phi lên tiếng qua Fanpage, cho biết Lindo về Việt Nam không liên lạc với bất cứ ai trong team và khẳng định mọi hoạt động của Lindo từ giờ sẽ không còn liên quan đến Team châu Phi. Đáp trả, Lindo tố bị những người anh em thân thiết một thời đuổi khỏi nhóm không rõ lý do từ trước.

Chàng trai châu Phi cập nhật nhiều hình ảnh ở Việt Nam.

Lindo là một trong những thành viên đầu tiên của Team châu Phi, được nhiều người yêu mến nhờ khả năng nói tiếng Việt khá và tính cách gần gũi, hài hước và chăm chỉ. Anh cũng là người được Quang Linh Vlogs dành nhiều sự giúp đỡ, từ dạy việc làm ăn, xây nhà, quay video YouTube đến tổ chức đám cưới.

Tháng 9/2023, Lindo được team Quang Linh lần đầu đưa về Việt Nam du lịch và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của những người theo dõi Team châu Phi.

Sau khi Quang Linh VLogs vướng lao lý liên quan vụ kẹo Kera, Lindo từng chia sẻ bản thân gặp khó khăn tài chính. Khi được người theo dõi hỏi thăm, anh bày tỏ nỗi nhớ dành cho Việt Nam và cho biết sẽ trở lại chơi cũng như đi thăm Quang Linh Vlogs trong trại giam.