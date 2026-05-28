Chị gái Quang Linh Vlogs ly hôn

Sau nửa năm ly thân, Nhật Lệ - chị gái Quang Linh Vlogs - và chồng quyết định chính thức đường ai nấy đi, "trở lại làm những người bạn đồng hành theo một cách khác".

Nhật Lệ và Nam Hoàng thông báo ly hôn. Ảnh: Nguyễn Nam Hoàng/Facebook.

Thông báo ly hôn được Nguyễn Nam Hoàng - chồng Nhật Lệ - đăng tải trên trang cá nhân tối 28/5 cùng một bức ảnh chụp chung của hai người.

Theo đó, Nam Hoàng và Nhật Lệ thời gian qua nhận ra có những khác biệt lớn về quan điểm sống, tư duy và định hướng tương lai mà không thể tìm được tiếng nói chung. Từ cuối năm 2024, cặp đôi đã ly thân và hiện quyết định dừng lại "khi cả hai đã thực sự bình tĩnh, nhìn nhận lại mọi thứ và lựa chọn tôn trọng cuộc sống riêng của nhau".

"Mỗi người từ nay sẽ có những hướng đi riêng cho sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của mình", anh viết.

Vì là chuyện riêng tư, Nam Hoàng cho hay anh chỉ chia sẻ một lần duy nhất để tất cả khép lại trong sự nhẹ nhàng và tôn trọng. Anh cũng gửi lời cảm ơn gia đình hai bên sau quãng thời gian vừa qua.

Cặp đôi có thời gian là bạn bè trước khi tiến tới hôn nhân. Ảnh: Nhật Lệ/Facebook.

Bài đăng gắn thẻ Nhật Lệ nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người theo dõi tỏ ra bất ngờ với quyết định của cặp đôi. Dưới bài đăng, chị gái Quang Linh Vlogs nhấn like nhưng không để lại bình luận.

Ngoài được biết đến là anh rể Quang Linh Vlogs, Nam Hoàng cũng là một trong những thành viên nổi bật của Team châu Phi. Anh là gương mặt quen thuộc, từng đồng hành cùng Quang Linh trong nhiều phiên phát trực tiếp năm 2024.

Sau khi Quang Linh Vlogs vướng lao lý, anh cũng là một trong những người sớm trở lại hoạt động trên mạng xã hội, thường xuyên livestream bán hàng.

Trong khi đó, Nhật Lệ có phần kín tiếng hơn. Thời gian qua, cô thi thoảng chia sẻ các khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè, hiếm khi xuất hiện trong các phiên live.

Đầu tháng 4, Nhật Lệ lần đầu lên tiếng rõ ràng sau thời gian giữ im lặng liên quan đến vụ việc kẹo Kera. Cô cho biết đã chọn im lặng suốt một năm để “chu toàn những gì còn sót lại”, nhưng quyết định lên tiếng khi “sự im lặng khiến những hiểu lầm đi quá xa”.

Với tư cách cổ đông và người thân, cô khẳng định muốn làm rõ một số thông tin dựa trên kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, như vấn đề tài chính của công ty hay vai trò của nhóm trong bê bối kẹo Kera.

“Em mình đã sai và đã trả giá bằng những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời”, cô viết.