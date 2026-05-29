Chị gái Quang Linh Vlogs lên tiếng sau ly hôn

Nhật Lệ - chị gái Quang Linh Vlogs - cho biết cô và chồng cũ từng có quãng thời gian hạnh phúc, đồng thời mong mọi chuyện khép lại trong sự nhẹ nhàng, tôn trọng.

Nhật Lệ trải lòng sau khi xác nhận ly hôn Nam Hoàng. Ảnh: Nhật Lệ/Facebook.

Tối 28/5, thông tin Nhật Lệ - chị gái Quang Linh Vlogs - ly hôn gây chú ý. Sau thông báo từ chồng cũ Nguyễn Nam Hoàng, ngày 29/5, Nhật Lệ lần đầu lên tiếng, trải lòng về quyết định khép lại cuộc hôn nhân.

Trên trang cá nhân, cô viết: "Trong chuyện tình cảm, thật ra không có ai đúng ai sai cả. Chỉ là duyên phận đến đây là hết, hai đứa mình đành quay lại vị trí ban đầu thôi. Quyết định này thật sự không hề dễ dàng với cả hai".

Nhật Lệ cũng mong mọi người không phán xét hay để lại những lời tiêu cực dành cho bất kỳ ai. Theo cô, cả hai từng có quãng thời gian thanh xuân hạnh phúc bên nhau nên không ai muốn đối phương bị tổn thương thêm ở thời điểm hiện tại.

"Sau tất cả, chúng mình vẫn là bạn. Mong mọi người nhẹ nhàng cảm thông cho chúng mình nhé", cô chia sẻ.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời gửi lời động viên đến Nhật Lệ sau biến cố hôn nhân.

Trước đó một ngày, Nguyễn Nam Hoàng đã đăng tải thông báo xác nhận cả hai ly hôn. Anh cho biết sau thời gian dài đồng hành, cả hai nhận ra tồn tại nhiều khác biệt về quan điểm sống, tư duy và định hướng tương lai nên không thể tiếp tục tìm được tiếng nói chung.

Theo chia sẻ, từ cuối năm 2024, Nhật Lệ và Nam Hoàng đã ly thân. Sau khoảng thời gian bình tĩnh nhìn nhận lại mọi chuyện, cả hai quyết định dừng lại trong sự tôn trọng dành cho nhau.

"Mỗi người từ nay sẽ có những hướng đi riêng cho sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của mình", Nam Hoàng viết.

Nhật Lệ và Nam Hoàng đường ai nấy đi. Ảnh: Nguyễn Nam Hoàng/Facebook.

Nam Hoàng cũng cho biết đây là lần duy nhất lên tiếng về chuyện riêng tư để mọi chuyện được khép lại nhẹ nhàng, đồng thời gửi lời cảm ơn đến gia đình hai bên đã đồng hành suốt thời gian qua.

Nhật Lệ sinh năm 1996, được nhiều người biết đến với kênh TikTok hơn 760.000 lượt theo dõi. Cô từng hỗ trợ em trai - Quang Linh Vlogs - quản lý nhiều công việc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cô cũng phụ trách hoạt động kinh doanh các sản phẩm thuộc thương hiệu của em trai trên các nền tảng mạng xã hội.

Nam Hoàng là gương mặt quen thuộc của Team châu Phi, từng đồng hành cùng Quang Linh Vlogs trong nhiều buổi livestream bán hàng hồi năm 2024. Sau khi Quang Linh Vlogs vướng lao lý, Nam Hoàng là một trong những thành viên sớm trở lại hoạt động mạng xã hội và thường xuyên livestream bán hàng.