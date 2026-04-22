Chồng cũ TikToker Gon Pink lên tiếng sau ly hôn

Tối 21/4, Phan Tuấn Vũ (thường gọi Út Vũ) - chồng cũ của TikToker Gon Pink - chính thức lên tiếng liên quan đến những thông tin xoay quanh mối quan hệ giữa anh và ca sĩ Tuệ Ny.

Trong chia sẻ đăng tải trên trang cá nhân, Út Vũ cho biết Tuệ Ny đã có gia đình và con cái, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình nữ ca sĩ vì những ảnh hưởng không mong muốn. Anh cũng thừa nhận việc lên tiếng chậm trễ khiến thông tin bị lan truyền theo hướng sai lệch, tác động đến hình ảnh và công việc của người liên quan.

Theo Út Vũ, anh, Tuệ Ny và chồng của nữ ca sĩ có mối quan hệ quen biết thân thiết từ trước, thường xuyên tham gia các hoạt động chung. Về đoạn video ghi lại cảnh Tuệ Ny xuất hiện tại nhà riêng của anh, Út Vũ giải thích đây là thời điểm vợ chồng nữ ca sĩ chuẩn bị đi diễn gần khu vực, kết hợp ghé thăm và làm việc liên quan đến chuyện mua bán đất.

Về những hình ảnh đi cùng nhau tại Đà Lạt hay thông tin tổ chức sinh nhật, Út Vũ cho rằng đây chỉ là các hoạt động trong nhóm bạn: "Sẵn dịp Ny diễn gần nhà nên gia đình Vũ đến ủng hộ, tiện chuẩn bị bánh kem. Một số hình ảnh bị ghép từ thời điểm khác nên mọi người hiểu nhầm là tổ chức quy mô".

Liên quan đến chuyện cá nhân, Út Vũ xác nhận anh và Gon Pink đã kết thúc mối quan hệ sau thời gian dài cố gắng hàn gắn. Cả hai lựa chọn chia tay trong hòa bình và vẫn duy trì vai trò làm cha mẹ đối với con chung. Anh cho biết thêm cả hai đã cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định, song không muốn chia sẻ sâu về nguyên nhân. "Là người trong cuộc mới hiểu, Vũ không muốn nói thêm để mọi việc đi xa hơn", anh viết.

TikToker Gon Pink và chồng cũ đã có 5 năm bên nhau.

Cùng ngày, phía TikToker Gon Pink cũng lên tiếng trước nghi vấn “tận dụng chuyện riêng để làm truyền thông”. Cô phủ nhận điều này, cho biết phiên Megalive ngày 20/4 là lịch phát sóng định kỳ hàng tháng, không nằm trong bất kỳ chiến dịch truyền thông lớn nào. Theo cô, thời điểm diễn ra livestream thậm chí không có sự tham gia đầy đủ của các nhãn hàng quen thuộc.

Gon Pink cũng đặt vấn đề về tính hợp lý của tin đồn, cho rằng nếu mục đích là thu hút tương tác, việc công bố thông tin từ sớm hoặc trực tiếp sẽ hiệu quả hơn thay vì lựa chọn cách thức vòng vo. Cô cho biết video liên quan được đăng tải vào thời điểm gần kết thúc phiên livestream, không phải thời điểm tối ưu để gia tăng tương tác.

Trước đó, sau thông tin cặp đôi ly hôn sau 5 năm chung sống, trên nền tảng TikTok xuất hiện đoạn video có sự góp mặt của ca sĩ Tuệ Ny tại căn biệt thự của Út Vũ và Gon Pink ở Đà Lạt. Ngoài ra, một số hình ảnh ghi lại việc cả hai cùng đi xem đất và các video xuất hiện chung trong quá khứ cũng được chia sẻ lại trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, sinh năm 2000) là TikToker sở hữu khoảng 3,3 triệu người theo dõi. Trong khi đó, Út Vũ (Phan Tuấn Vũ) được biết đến là người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có lượng theo dõi gần 300.000 trên mạng xã hội.