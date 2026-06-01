Quế Ngọc Hải kỷ niệm 10 năm yêu cựu hoa khôi ĐH Vinh

Sau một thập kỷ bên nhau, Quế Ngọc Hải và vợ Dương Thùy Phương có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ.

Quế Ngọc Hải kỷ niệm 10 năm tình yêu với vợ Dương Thùy Phương. Ảnh: Quế Ngọc Hải/Facebook.

Tối 1/6, Quế Ngọc Hải đăng tải bài viết kỷ niệm 10 năm tình yêu cùng vợ Dương Thùy Phương. Nam trung vệ chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn kèm hình ảnh của cả hai: "Chúc mừng ngày kỷ niệm tình yêu của chúng ta".

Bên dưới, một số đồng nghiệp bình luận chúc mừng Quế Ngọc Hải. Trong đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng viết: "Chúc mừng vợ chồng Hải Phương nha". Chân sút đồng hương Nghệ An Phan Văn Đức cũng nhắn nhủ đàn anh: "Chúc mừng anh chị ạ". Tiền đạo Hà Đức Chinh trêu đùa Quế Ngọc Hải: "Thầy bảnh vậy thầy".

Quế Ngọc Hải - Dương Thùy Phương là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp của tuyển Việt Nam.

Cách đây 12 năm, Quế Ngọc Hải gặp gỡ Dương Thùy Phương và lập tức "cảm nắng" cô. Tuy nhiên, cầu thủ quê Nghệ An kiên trì theo đuổi 2 năm mới "cưa đổ" cựu hoa khôi Đại học Vinh, bất chấp nhiều lần tỏ tình bị từ chối.

Sau 4 năm hẹn hò kín tiếng, cả hai kết hôn vào tháng 1/2018, đúng thời điểm đội U23 Việt Nam làm nên "kỳ tích Thường Châu" ở Trung Quốc. Sau đó, gia đình nhỏ lần lượt đón thêm các thành viên mới vào năm 2018, 2022 và 2025.

Trong cuộc sống hôn nhân, Quế Ngọc Hải luôn thể hiện sự yêu thương, chiều chuộng bà xã. Vào mỗi dịp kỷ niệm quan trọng, anh không quên dành tặng những món quà và bày tỏ tình yêu với vợ.

Hôm 20/1, cặp vợ chồng kỷ niệm 8 năm kết hôn. Quế Ngọc Hải bộc bạch trên trang cá nhân: "12 năm quen nhau, 10 năm yêu nhau, 8 năm trở thành vợ chồng nhưng ánh mắt từ ngày đầu tiên anh nhìn em, tình yêu anh dành cho em vẫn luôn như vậy. Chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta. Yêu em".

Đáp lại, Thùy Phương cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên chồng và 3 con. Cuộc sống hiện tại của cặp đôi được nhiều người hâm mộ nhận xét là viên mãn, đáng ngưỡng mộ.