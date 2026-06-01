Hội rich kid quy tụ ở đám cưới con trai 'vua sòng bài' Macau tại Pháp

Nhiều gương mặt nổi tiếng trong hội con nhà siêu giàu châu Á như "nữ thần trượt băng" Eileen Gu hay rich kid Elly Lam gây chú ý tại đám cưới của Hà Du Quân.

Ngày 1/6, đám cưới của Hà Du Quân - con trai "Vua sòng bài" Macau Hà Hồng Sân - cùng người mẫu Hề Mộng Dao được tổ chức riêng tư tại trang viên cổ ở Paris, Pháp. Những hình ảnh hé lộ về không khí bên trong nơi diễn ra tiệc cưới cùng những khách mời nổi tiếng, thuộc giới siêu giàu khiến người hâm mộ chú ý.

Trên trang cá nhân tối 31/5, Hề Mộng Dao đăng loạt ảnh chào đón người thân và khách quý. "Nữ thần trượt băng" Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) là một trong những vị khách nổi tiếng.

Dưới bài đăng, ngôi sao của làng thể thao Trung Quốc dành lời khen: "Cô dâu xinh đẹp nhất". Tham dự hôn lễ, Eileen Gu diện chiếc váy ngắn bằng satin đen trễ vai của McQueen, kết hợp với túi xách Hermès Kelly Mini màu be toát lên sự sang trọng.

Trên story Instagram, Eileen Gu cũng đăng ảnh check-in quang cảnh trang viên cổ trăm tuổi nơi tổ chức hôn lễ xa hoa. Eileen Gu nổi tiếng là "công chúa tuyết", sinh ra trong gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu. Cô cũng là triệu phú tự thân, được xếp hạng "vận động viên giàu nhất Olympic". Theo Forbes, năm 2025, Eileen Gu thu về 23,1 triệu USD , nhưng tiền thưởng thi đấu chỉ khoảng 100.000 USD , phần lớn đến từ quảng cáo và người mẫu.

Elly Lam (tên thật Eleanor Lam, sinh năm 1990) - ái nữ tỷ phú Hong Kong Lâm Kiến Nhạc (Peter Lam) - cũng là khách mời tại đám cưới của Hà Du Quân và Hề Mộng Dao. Cô nổi tiếng trong giới con nhà siêu giàu châu Á.

Hà Du Quân và vợ siêu mẫu kết hôn vào năm 2019 nhưng đám cưới bị trì hoãn vì để tang bố chồng, ông Hà Hồng Sân.

Tại đám cưới, bố mẹ cô dâu và mẹ của Hà Du Quân, bà Lương An Kỳ, cùng có mặt để chúc phúc. Bà Lương An Kỳ hiện sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 2,3 tỷ USD , theo Forbes.

Sau 7 năm kết hôn, vợ chồng Hà Du Quân đã có hai con, một trai và một gái. Chuyện tình của doanh nhân sinh năm 1995 cũng trải qua nhiều thăng trầm khi anh nhiều lần vướng vào tin đồn có mối quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, người vợ lớn hơn 6 tuổi luôn đồng hành và dành sự ủng hộ tuyệt đối cho anh.

