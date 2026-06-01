7 năm cưới, 5 lần mang thai của con gái đại gia Minh Nhựa

|
Hôm 30/5, vợ chồng Joyce Phạm - con gái đại gia Minh Nhựa - khiến nhiều người đoán cả hai sắp có thêm em bé khi chia sẻ video ẩn ý, treo 5 chiếc áo trẻ em trên dây phơi. Sau đó dưới phần bình luận, rich kid TP.HCM ngầm xác nhận thông tin mang thai khi gửi lời cảm ơn những lời chúc mừng từ người theo dõi. Ở tuổi 27, sau 7 năm kết hôn, đây sẽ là lần thứ 5 Joyce Phạm bước vào giai đoạn thai kỳ.
|
Joyce Phạm kết hôn với ông xã Tâm Nguyễn vào tháng 9/2019 sau thời gian hẹn hò. Thời điểm đó, cô từng chia sẻ bản thân và chồng đều thích tổ ấm có nhiều con cái. Không lâu sau, cặp đôi thông báo có con đầu lòng và chính thức chào đón quý tử Jayden vào tháng 3/2020.
|
Trong lần đầu làm mẹ, Joyce Phạm kể cô không thể quên cơn đau đẻ kinh hoàng, "đến mức muốn bẻ gãy thành giường". Khoảnh khắc con trai ra đời, hai vợ chồng nhìn nhau khóc, vỡ oà vì hạnh phúc.
Tháng 12/2021, ái nữ nhà Minh Nhựa báo tin vui lần 2 vào đúng sinh nhật chồng. "Mẹ mong đây sẽ là món quà đặc biệt và ý nghĩa nhất mà mẹ có thể dành tặng cho ba", cô nhắn nhủ. Bé gái Jayla sau đó chào đời vào tháng 5/2022, một tháng trước sinh nhật tuổi 23 của Joyce Phạm.
Trên trang cá nhân, ngoài những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ, Joyce Phạm cũng khiến nhiều người trầm trồ khi khoe ảnh nhanh chóng lấy lại vóc dáng dù hai thai kỳ khá gần nhau. Không chỉ chăm sóc con cái, cô cũng làm tốt trong việc kinh doanh riêng, tham dự sự kiện của các nhãn hàng.
"Bé Rồng" Jayson sau đó đến với cặp vợ chồng vào tháng 6/2024. Joyce Phạm chia sẻ lần lâm bồn thứ 3 của cô đặc biệt hơn hai lần trước bởi có dấu hiệu chuyển dạ tự nhiên. Cô "cảm nhận được hết những cơn gò cả nguyên một ngày". Giống hai lần mang thai trước, cô không tăng cân quá nhiều nên vẻ ngoài không quá khác biệt so với bình thường, thậm chí được nhận xét ngày càng mặn mà sau khi làm mẹ 3 con.
|
Tròn 1 năm sau, bé Jayric trở thành thành viên tiếp theo của tổ ấm nhà rich kid TP.HCM. Chia sẻ về lần thứ tư làm mẹ, Joyce Phạm cho biết vợ chồng cô từng nghĩ sẽ dừng lại ở 3 đứa con, song Jayric đã đến như một món quà. "Bây giờ mọi người gọi là 'mẹ 4 con' mẹ nghe cũng hơi choáng, nhưng con yên tâm là mẹ vẫn còn nguyên cảm xúc như ngày đầu tiên được làm mẹ", cô viết trong tâm sự gửi con trai.
Sau 4 lần sinh nở, Joyce Phạm được nhận xét không khác biệt nhiều so với hồi độc thân khi nhanh chóng về dáng, thần sắc luôn rạng rỡ. Ở lần mang thai thứ 5 của cô, không ít người bày tỏ sự khâm phục, đồng thời chúc cô duy trì sức khỏe tốt khi các lần mang thai khá gần nhau.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.