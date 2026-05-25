Ảnh cưới đậm chất điện ảnh Thái Lan của cặp đôi Việt gây sốt MXH

Cuối tháng 4 vừa qua, bộ ảnh cưới của Quỳnh Hương (KOL thời trang, sắc đẹp) và Bình Dương (owner chuỗi cafe tại Canada), hiện sinh sống tại Lâm Đồng, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ màu sắc, ánh sáng và cách bài trí gợi liên tưởng đến những thước phim tình cảm lãng mạn của Thái Lan.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cặp đôi cho biết họ bất ngờ khi bộ ảnh nhận được nhiều sự quan tâm. Với Quỳnh Hương, những lời khen dành cho hôn lễ là thành quả của quãng thời gian cả hai cùng tự tay chuẩn bị từng chi tiết, từ trang phục lễ gia tiên cho đến phần trang trí tiệc cưới.
Từ nhỏ Quỳnh Hương có niềm yêu thích đặc biệt dành cho văn hóa Thái Lan. Cô kể bản thân từng có thói quen mê xem phim và nghe nhạc Thái dù chưa hiểu hết nội dung. Những câu chuyện tình yêu nhiều sóng gió nhưng luôn có cái kết hạnh phúc trong phim ảnh để lại trong cô nhiều cảm xúc. Theo thời gian, Quỳnh Hương nhận ra cuộc sống của mình cũng trải qua nhiều cung bậc tương tự, từ những giai đoạn khó khăn cho đến khi gặp được người phù hợp. "Có những lúc tưởng như không thể đi tiếp, nhưng rồi mọi thứ lại dẫn tôi đến đúng người", cô chia sẻ.
Quỳnh Hương cho biết Bình Dương sở hữu ngoại hình và thần thái khiến cô liên tưởng đến những nam chính phim Thái. Từ đó, cả hai quyết định theo đuổi concept điện ảnh Thái Lan cho bộ ảnh cưới và lễ gia tiên như một cách gợi nhắc về hành trình tuổi trẻ cũng như câu chuyện tình yêu của chính mình.
Quỳnh Hương và Bình Dương quen nhau thông qua bạn bè. Ấn tượng đầu tiên của cô về chồng là sự hiền lành, tinh tế. Trong khi đó, Bình Dương lại nhớ rất rõ cảm giác đặc biệt trong lần đầu gặp người con gái sau này trở thành vợ mình. "Anh từng mơ thấy một cô gái mặc váy hoa màu hồng ngồi đọc sách trên sofa ở nhà anh. Đến khi gặp tôi ngoài đời, anh cảm giác như đã quen từ trước nên yêu từ lần gặp đầu tiên", Quỳnh Hương kể.
Trong suốt thời gian tìm hiểu, cả hai gắn bó nhờ sự đồng điệu trong tính cách và sở thích. Cặp đôi đều hướng nội, thích dành thời gian bên nhau và gần như làm mọi thứ cùng nhau.
Khoảng thời gian dịch Covid-19 bùng phát cũng trở thành một phần ký ức đáng nhớ trong chuyện tình của cả hai. Quỳnh Hương kể khi đó cô thường vào bếp mỗi ngày, chăm nấu ăn cho bạn trai vì thấy Bình Dương quá gầy. Sau một thời gian, Bình Dương tăng cân rõ rệt, còn cô hài hước cho biết bản thân cũng "tròn lên" theo. Về sau, chính Bình Dương lại là người đồng hành cùng cô trong quá trình tập luyện và lấy lại vóc dáng.
Tháng 6/2025, khoảnh khắc cầu hôn của cặp đôi diễn ra tại Bali (Indonesia), khi Quỳnh Hương đang mang thai 5 tháng. Trong chuyến du lịch bên biển, Bình Dương bất ngờ quỳ xuống và ngỏ lời cầu hôn. "Anh nói rằng không chỉ hôm nay mà ở mọi kiếp sau cũng muốn em làm vợ anh", Quỳnh Hương nhớ lại. Nói về lý do quyết định lựa chọn Bình Dương là người đồng hành lâu dài, Quỳnh Hương cho biết điều khiến cô tin tưởng nhất là sự quan tâm và tình cảm mà chồng dành cho gia đình.
Theo cô, dù bận rộn công việc bên ngoài, khi trở về nhà Bình Dương vẫn chăm sóc vợ từng chút một. Trong suốt hành trình mang thai, anh luôn để ý từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến những việc nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. "Hành trình mang bầu của tôi rất tuyệt vời vì luôn có anh Dương bên cạnh", cô chia sẻ.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của cặp đôi không thay đổi quá nhiều bởi hai người hiện gần như không tách rời khi cùng làm việc và chăm sóc con nhỏ. Quỳnh Hương cho biết cô may mắn khi luôn có chồng và mẹ ruột hỗ trợ trong giai đoạn mang thai cũng như sau sinh. Những tháng đầu tiên sau khi em bé chào đời, bà ngoại và Bình Dương thường thay nhau thức khuya chăm bé để cô có thời gian hồi phục sức khỏe.
Dù có người hỗ trợ việc nhà, cô vẫn thích tự nấu ăn cho chồng vì anh đã quen với khẩu vị của cô. Cặp đôi cũng giữ thói quen chờ ăn cơm cùng nhau dù bận rộn đến đâu. Trong thời gian tới, Quỳnh Hương cho biết cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đồng hành cùng công việc của chồng và chăm sóc con gái. Cặp đôi cũng dự định cùng nhau thực hiện nhiều chuyến du lịch để lưu giữ thêm những kỷ niệm mới.
