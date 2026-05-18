Vóc dáng 'cực phẩm' của cặp song sinh quyến rũ nhất Đài Loan

Nhờ gương mặt lai Tây nổi bật cùng phong cách ăn mặc gợi cảm, cặp chị em song sinh Han Lingyu (áo xanh) và Han Quiyu từng được cộng đồng mạng gọi là "cặp song sinh quyến rũ nhất Đài Loan (Trung Quốc)". Từ thời còn đi học, cả hai đã nổi tiếng trong trường nhờ ngoại hình thu hút và thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với vai trò người mẫu.
Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, hai chị em còn cùng nhau xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng. Năm 2021, Han Lingyu và Han Quiyu thành lập thương hiệu thời trang mang phong cách gợi cảm, tập trung vào các sản phẩm thời trang và nội y. Trong giai đoạn đầu, cả hai tự đảm nhận hầu hết công việc từ thiết kế, tiếp thị, vận hành đến làm mẫu ảnh nên gặp không ít áp lực.
Tuy nhiên, Han Lingyu và Han Quiyu cho biết họ luôn giữ tinh thần lạc quan và động viên nhau vượt qua khó khăn. Theo chia sẻ của cặp song sinh, sự quyến rũ không chỉ dành cho những cô gái có vóc dáng mảnh mai, mà điều quan trọng nhất là sự tự tin và yêu thương bản thân.
Hiện tại, cả hai đều đã lập gia đình và lần lượt làm mẹ. Trên trang Instagram cá nhân với hơn 127.000 người theo dõi, Han Lingyu vẫn theo đuổi phong cách quyến rũ, thường chia sẻ hình ảnh du lịch và cuộc sống thường ngày.
Trong khi đó, Han Quiyu sở hữu hơn 136.000 người theo dõi và xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, kín đáo hơn chị gái. Cô từng chia sẻ việc hai chị em sinh con ở độ tuổi gần giống nhau khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc vì có thể đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Nhiều người hâm mộ cũng để lại lời chúc mừng và gọi họ là "cặp mẹ song sinh xinh đẹp".
Han Lingyu và Han Quiyu lớn lên bên ông bà ngoại nên tình cảm giữa hai chị em rất thân thiết. Cả hai kể rằng thời nhỏ thường xuyên cãi nhau, nhưng chưa bao giờ giận nhau quá lâu.
Không chỉ có ngoại hình giống nhau, hai chị em còn chia sẻ nhiều sở thích chung, đặc biệt là niềm đam mê thời trang và làm đẹp. Năm 16 tuổi, cả hai theo học ngành thẩm mỹ tại trường điều dưỡng Tân Sinh và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trong trường, đồng thời được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội.
Han Lingyu và Han Quiyu vẫn thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các chuyến du lịch, vui chơi, hoạt động thường ngày và những dịp quan trọng của gia đình.
