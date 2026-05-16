Sắc vóc cặp hot girl sinh đôi nổi tiếng nhất Thái Lan

Tháng 8/2024, Nicole được bạn trai lâu năm là doanh nhân Tarin Thanakitamnuay - người thừa kế thương hiệu thời trang AIIZ - cầu hôn sau nhiều năm hẹn hò. Đến tháng 3/2025, cô chính thức tổ chức hôn lễ. Vốn ít chia sẻ chuyện tình cảm, Nicole chỉ bắt đầu đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường hơn sau khi kết hôn. Truyền thông Thái Lan cho biết chồng của cô là người kín đáo, điềm tĩnh và luôn ủng hộ công việc của vợ.