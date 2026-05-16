Sắc vóc cặp hot girl sinh đôi nổi tiếng nhất Thái Lan

Từng là cặp “hot girl song sinh” nổi tiếng trên mạng xã hội Thái Lan giai đoạn 2014-2016, Nicole Kittivat và Camilla Kittivat (sinh năm 1995) gây chú ý nhờ ngoại hình lai Tây nổi bật, phong cách thời trang sang trọng và gương mặt giống nhau như 2 giọt nước. Hình ảnh của hai chị em từng phủ sóng nhiều diễn đàn châu Á, trở thành biểu tượng "rich kid" đời đầu của mạng xã hội Thái Lan.
Sau nhiều năm, cuộc sống hiện tại của cặp song sinh này vẫn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Tuy nhiên, thay vì xuất hiện dày đặc như trước, Nicole và Camilla hiện hoạt động kín tiếng hơn, chủ yếu chia sẻ cuộc sống cá nhân qua Instagram.
Trong hai chị em, Camilla Kittivat vẫn theo đuổi con đường nghệ thuật và hoạt động trong lĩnh vực thời trang, lifestyle. Cô tham gia một số bộ phim truyền hình như To Sir, with Love hay The House of Flames, đồng thời duy trì hình ảnh fashionista với các nội dung liên quan đến du lịch, thời trang cao cấp và phong cách sống. Nữ diễn viên cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của giới giải trí Thái Lan.
Đầu năm 2026, Camilla gây chú ý khi kết hôn với Rafah Damrongchaitham - người thừa kế gia tộc sở hữu tập đoàn giải trí GMM Grammy, một trong những “ông lớn” của ngành công nghiệp âm nhạc và truyền hình Thái Lan. Hôn lễ được tổ chức tại Khao Yai với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và bạn bè trong giới thượng lưu.
Trong khi đó, Nicole Kittivat có cuộc sống kín tiếng hơn em gái song sinh. Người đẹp hiện tập trung vào các hoạt động liên quan đến thời trang, lifestyle và cuộc sống cá nhân.
Tháng 8/2024, Nicole được bạn trai lâu năm là doanh nhân Tarin Thanakitamnuay - người thừa kế thương hiệu thời trang AIIZ - cầu hôn sau nhiều năm hẹn hò. Đến tháng 3/2025, cô chính thức tổ chức hôn lễ. Vốn ít chia sẻ chuyện tình cảm, Nicole chỉ bắt đầu đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường hơn sau khi kết hôn. Truyền thông Thái Lan cho biết chồng của cô là người kín đáo, điềm tĩnh và luôn ủng hộ công việc của vợ.
Nicole và Camilla là con gái của cựu người mẫu nổi tiếng Rungnapha Kittiwat, gương mặt từng có ảnh hưởng lớn trong làng thời trang Thái Lan. Mang hai dòng máu Thái - Đức, hai chị em sở hữu ngoại hình lai Tây nổi bật từ nhỏ. Cả hai đều theo học tại Đại học Thammasat - một trong những trường đại học danh tiếng của Thái Lan - trước khi bước chân vào giới giải trí và trở thành hiện tượng mạng xã hội.
Điểm giúp Nicole và Camilla duy trì sức hút suốt nhiều năm là hình ảnh gắn liền với cuộc sống sang chảnh: thường xuyên du lịch nước ngoài, diện hàng hiệu và xuất hiện cùng nhau trong hầu hết khung hình. Dù hiện tại không còn hoạt động sôi nổi như thời kỳ đỉnh cao, cặp song sinh này vẫn là những gương mặt được nhiều người nhớ đến khi nhắc về thế hệ hot girl đình đám đời đầu của mạng xã hội Thái Lan.
