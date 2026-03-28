Hot girl 'xinh nhất mạng xã hội' giờ ra sao?

Với những người thường xuyên theo dõi mạng xã hội giai đoạn 2016-2017, Celine Farach (Mỹ) là cái tên để lại nhiều ấn tượng. Cô trở thành hiện tượng mạng sau clip dài 23 giây ghi lại cảnh đứng tạo dáng trước bảng hiệu Hollywood tại dãy núi Santa Monica (Los Angeles, Mỹ). Thời điểm đó, tên tuổi của Farach được chia sẻ trên nhiều diễn đàn Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Cô gái sinh năm 1997 nhận lời khen với gương mặt cuốn hút, thân hình săn chắc, gợi cảm. Thời điểm gây "bão", cô còn được nhiều dân mạng ưu ái gọi là "cô gái xinh nhất mạng xã hội" hay "hot girl 23 giây".
Tháng 4/2017, Farach cũng từng đến Việt Nam tham dự một sự kiện và nhận sự chào đón nồng nhiệt từ người theo dõi. Cô ghi điểm nhờ vẻ ngoài nổi bật, tính cách thân thiện, gần gũi.
Sau gần 10 năm nổi tiếng, Farach vẫn là cái tên có độ phủ sóng nhất định. Duy trì trang cá nhân 1,1 triệu người theo dõi thời gian qua, cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, thậm chí được nhận xét không hề thay đổi sau gần 1 thập kỷ. Để có được điều đó, cô tuân thủ chế độ ăn kiêng lành mạnh và dành thời gian tập thể dục đều đặn mỗi ngày, đặc biệt là bộ môn pilates.
Farach cũng thường xuyên được nhiều nhãn hàng, từ mỹ phẩm tới thời trang, gửi lời mời hợp tác, là gương mặt quen thuộc của nhiều sự kiện thời trang danh tiếng. Nàng mẫu 29 tuổi luôn biết cách biến hóa nhiều phong cách đa dạng cho mỗi lần xuất hiện.
Ngoài sự nghiệp mẫu ảnh, Farach từng thử sức với mảng ca hát, ra mắt các MV như Eff U, Tears III, Oh!. Cô bày tỏ bản thân học hát từ năm 13 tuổi và dành niềm yêu thích nhất định cho âm nhạc. Tuy nhiên từ năm 2018, sự nghiệp ca hát của cô dần chững lại, sau đó nhường chỗ nhiều hơn cho mảng thời trang, làm đẹp.
Cuối năm 2022, Farach về chung nhà với bạn trai lâu năm Cameron Uranick, nhiếp ảnh gia từng thực hiện nhiều bộ hình cho cô. Trên trang cá nhân, Uranick thường xuyên đăng tải ảnh vợ, những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau và dành cho cô nhiều lời có cánh. Cả hai hiện chưa có con.
