Quang Hải và Chu Thanh Huyền sau 2 năm cưới

  • Thứ bảy, 28/3/2026 11:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau 2 năm về chung một nhà, cầu thủ Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền có hôn nhân ngọt ngào, đón cậu con trai kháu khỉnh.

Ngày 28/3 là kỷ niệm ngày cưới của cặp đôi nổi tiếng nhất nhì làng bóng đá Việt Quang Hải - Chu Thanh Huyền. Cặp cầu thủ - WAG chính thức về chung nhà sau đám cưới linh đình tổ chức tại Đông Anh (Hà Nội) năm 2024, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Ảnh: Bảo Ngọc.
Năm ngoái, Quang Hải hút hơn 400.000 lượt tương tác với bài đăng kỷ niệm ngày cưới. "Chúc mừng kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta. Anh yêu em", chân sút sinh năm 1997 ngọt ngào chú thích. Bài đăng này hiện cũng được anh ghim trên trang Facebook cá nhân có 2,4 triệu người theo dõi. Năm nay, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tò mò trước động thái kỷ niệm của cặp đôi.

Trước khi về chung nhà, Quang Hải và Chu Thanh Huyền có hơn 3 năm hẹn hò. Cặp đôi giữ kín mối quan hệ và chỉ bắt đầu công khai trên mạng xã hội từ giữa năm 2023.

Nàng WAG Hà Nội cũng là người đồng hành với Quang Hải trong nhiều thăng trầm của sự nghiệp cầu thủ. Cô từng sang Pháp để ủng hộ, làm điểm tựa tinh thần cho anh thời điểm anh sang châu Âu chơi cho Pau FC.
Sau khi kết hôn, cả hai thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình tứ trên mạng xã hội. Nhờ bà xã Quang Hải, người hâm mộ cũng được thấy nhiều hình ảnh đời thường gần gũi, vui vẻ của nam cầu thủ.
Làm công việc kinh doanh mỹ phẩm online, Chu Thanh Huyền thời gian qua từng vướng một số lùm xùm liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội. Quang Hải không lên tiếng chính thức, song âm thầm ủng hộ vợ bằng những hình ảnh, bình luận ngọt ngào dưới các bài đăng của cô.
Tháng 7/2024, gia đình nhỏ của cặp đôi chào đón thêm thành viên là con trai đầu lòng, biệt danh Lido. Quang Hải và bà xã tỏ ra đầu tư nhiều vào việc chăm sóc, nuôi dạy con khi mạnh tay chi tiền cho các dịch vụ như bảo mẫu, massage. Chu Thanh Huyền từng gây chý ý khi chia sẻ mức lương thuê bảo mẫu cho Lido là 20 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền thưởng.

Tháng 12/2025, Chu Thanh Huyền dính nghi vấn mang thai lần 2, khi nhiều dân mạng chỉ ra phần bụng hơi nhô lên của cô trong loạt ảnh, video trên mang cá nhân. Nàng WAG nhanh chóng phủ nhận, khẳng định bản thân chưa mang bầu, hình ảnh bụng nhô lên chỉ là do tư thế bế con, khiến bụng có phần ưỡn ra. Tuy nhiên, cô cũng bày tỏ mong muốn có thêm một em bé trong năm 2026 qua dòng trạng thái: "2026 thêm 1 baby girl nữa là đẹp lun".

Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs

Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.

Văn Toàn bắt được hoa cưới của MC Mù Tạt và Đức Huy

Là một trong những cầu thủ hiếm hoi của lứa Thường Châu chưa lập gia đình, tiền đạo Văn Toàn gây thích thú khi bắt được hoa cưới ở hôn lễ của đồng đội.

09:15 24/3/2026

Mai An

Ảnh: @cth19_/Instagram

