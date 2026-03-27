Đặng Văn Lâm sau 10 năm lên tuyển quốc gia

Sau một thập kỷ cống hiến cho tuyển quốc gia, thủ thành Văn Lâm trở thành một trong những chốt chặn đáng tin cậy, ghi dấu bằng phong độ ổn định và nhiều khoảnh khắc ấn tượng.

Tối 26/3, Yến Xuân - bà xã Đặng Văn Lâm - đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh của chồng 10 năm trước và hiện tại, gửi lời chúc mừng anh tròn một thập kỷ được đá cho tuyển quốc gia Việt Nam.

"Chúc mừng bố Lâm tròn 10 năm cống hiến dưới màu áo đội tuyển quốc gia, 2016-2026", cô viết.

Đặng Văn Lâm được gọi lên tuyển quốc gia lần đầu tiên vào tháng 6/2016, dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng để chuẩn bị cho giải giao hữu Aya Bank Cup 2016 tại Myanmar.

Đặng Văn Lâm chia sẻ lại bài đăng của bà xã Yến Xuân, kỷ niệm anh 10 năm thi đấu cho tuyển quốc gia.

Dù chưa ngay lập tức được bắt chính, việc anh được lên tuyển đánh dấu cột mốc đáng nhớ sau thời gian miệt mài chứng minh bản thân và khát khao được thi đấu cho quê hương.

Khi đó, nam thủ thành từng chia sẻ lúc biết tin vui của con trai, mẹ anh đã khóc rất nhiều. Gia đình khi đó sinh sống tại Nga cũng luôn hướng về Việt Nam, cổ vũ anh trong từng trận đấu.

Trong 10 năm được góp mặt ở tuyển quốc gia, thủ thành lai Nga trở thành một trong những chốt chặn đáng tin cậy nơi khung thành, vươn lên là một trong những ngôi sao trong làng bóng Việt và thu hút lượng fan đông đảo.

Nhờ màn thể hiện ấn tượng, Văn Lâm cũng có cơ hội thi đấu ở nước ngoài, là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi cho một đội tại giải VĐQG Thái Lan - Thai League 1 (Muangthong United) và giải VĐQG Nhật Bản - J-League 1 (Cerezo Osaka).

Hiện ngoài sự nghiệp thành công, Văn Lâm cũng được ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân viên mãn. Anh về chung nhà với bà xã Yến Xuân vào tháng 7/2024 sau thời gian hẹn hò kín tiếng.

Đến tháng 2/2025, cặp đôi chào đón con đầu lòng, đặt biệt danh là Gấu. Từ khi có em bé, nam thủ thành cũng thường dành thời gian chăm sóc con mỗi khi được nghỉ. Vợ chồng anh cũng thường xuyên đưa con đi du lịch, gặp gỡ người thân.