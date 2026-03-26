Tình hình sức khỏe của người hùng, gia đình mắc kẹt vụ cháy ở Lĩnh Nam

Sau gần hai ngày theo dõi, các nạn nhân và người tham gia ứng cứu trong vụ hỏa hoạn tại đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã xuất viện trong tình trạng ổn định.

Chiều 26/3, 7 thành viên gia đình trong vụ cháy tại tòa chung cư mini số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam, cùng sinh viên Nguyễn Lê Tú (người tham gia ứng cứu), đã xuất viện trở về nhà.

Đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn, nơi tiếp nhận các bệnh nhân, cho Tri Thức - Znews biết vì sức khỏe đã ổn định, các thành viên viết cam kết, xin ra viện sớm và tự theo dõi thêm. Riêng anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà) bị bỏng ở tay và lưng nên được tiếp tục theo dõi.

"Sáng mai, nếu kết quả kiểm tra lại ổn định, anh Long cũng có thể xuất viện về nhà", bệnh viện cho biết.

Sinh viên Nguyễn Lê Tú (ảnh 1) và gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn xuất viện chiều 26/3. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Trước đó vào chiều tối 24/3, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại tòa chung cư mini trên đường Lĩnh Nam thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong các video được ghi lại, ngọn lửa bùng mạnh ở tầng 2, khói đen bốc cao, bao trùm cả tòa nhà.

Trong lúc chờ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tới, anh Tiến Long và anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, sống cách đó khoảng 200 m) đã nhanh trí tiếp cận mái nhà từ công trình đang xây bên cạnh, dùng búa đập liên tục vào phần mái tôn để tạo lối thoát, đồng thời mở rộng khoảng không để khói thoát bớt ra ngoài.

Khi đó, Nguyễn Lê Tú (sinh năm 2006, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) đi ngang qua cũng tiến vào tiếp sức, cùng anh Long vào trong tòa nhà, tìm các nạn nhân và mở lối thoát.

Ở căn nhà đang xây bên cạnh, nhóm thợ xây cũng giúp phá các cửa sổ để thoát bớt khói, đồng thời bắc thang sang, phối hợp với nhóm của anh Long và lực lượng chức năng để đón các nạn nhân.

Các nạn nhân được theo dõi tại bệnh viện từ tối 24/3. Ảnh: Trần Hiền.

Hai ngày qua, các video ghi lại hành động của những "người hùng" được lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều bình luận khen ngợi, nể phục.

Theo thông tin từ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 12 và số 9 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong căn nhà có 7 người, gồm 2 người cao tuổi, 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ. Ngọn lửa bùng phát từ tầng dưới, khói nhanh chóng lan lên các tầng trên khiến toàn bộ thành viên phải di chuyển lên khu vực tầng tum để tìm nơi trú ẩn và chờ được giải cứu.

Nhờ sự hỗ trợ của người dân xung quanh cùng lực lượng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH số 12 và số 9 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH), đến khoảng 18h18 cùng ngày, cả 7 người đã được đưa ra ngoài an toàn.

