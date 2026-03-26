Cận cảnh màn giải cứu nghẹt thở trong đám cháy ở Hà Nội
Vụ cháy xảy ra tại đường Lĩnh Nam (Hà Nội) khiến 7 người trong một gia đình mắc kẹt. Trong tình huống nguy cấp, rất đông người dân tập trung lại, phối hợp để cùng giải cứu các nạn nhân.
Chiều 24/3, giữa lúc khói lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà trong ngõ 218 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), người đàn ông này đã leo lên mái tôn, liên tục đập phá mở lối thoát cho những người mắc kẹt bên trong.
Một sinh viên, một người thợ nhôm sắt và một nhóm thợ xây đã cùng hợp sức cứu sống nhưng người mắc kẹt trong căn nhà bị cháy trên phố Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội).
Chiều 24/3, căn nhà 6 tầng trên đường Lĩnh Nam (Hà Nội) bốc cháy. Phát hiện có người mắc kẹt, 2 người đàn ông phá mái tôn, giúp các nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.
Phát hiện căn nhà 6 tầng trong ngõ 218 Lĩnh Nam (Hà Nội) bốc cháy, anh Cường và Tú nhanh chóng lao vào hỗ trợ chữa cháy, đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn.
