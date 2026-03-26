Cận cảnh 'chuồng cọp' kín mít trong vụ cháy nhà 6 tầng ở Lĩnh Nam

Đội công nhân xây dựng ở công trình bên cạnh là những người phát hiện đám cháy đầu tiên. Linh cảm có người mắc kẹt, ông Phạm Văn Phong (sinh năm 1962, ảnh 1) cùng mọi người lập tức chạy lên các tầng kiểm tra. Khi lên đến khoảng tầng 4, ông dùng dụng cụ đập cửa để tạo đường thoát khói, đồng thời liên tục gọi lớn xem có ai ở bên trong hay không. Khói lúc này đã dày đặc, len qua các khe cửa và hành lang. Không thấy người ở các tầng dưới, nhóm thợ nhanh chóng báo cho những người khác tiếp cận khu vực phía trên.