Cận cảnh 'chuồng cọp' kín mít trong vụ cháy nhà 6 tầng ở Lĩnh Nam

Sáng 26/3, hai ngày sau vụ hỏa hoạn khiến 7 người mắc kẹt trong căn nhà số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), khu vực hiện trường đã được đóng kín. Bên ngoài vẫn còn dấu vết của đám cháy khiến cả khu phố náo động hôm 24/3.
Đám cháy bùng phát mạnh ở tầng lửng. Theo thông tin từ Trung tâm chỉ huy, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong căn nhà có 7 người, gồm 2 người cao tuổi, 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ.
Đội công nhân xây dựng ở công trình bên cạnh là những người phát hiện đám cháy đầu tiên. Linh cảm có người mắc kẹt, ông Phạm Văn Phong (sinh năm 1962, ảnh 1) cùng mọi người lập tức chạy lên các tầng kiểm tra. Khi lên đến khoảng tầng 4, ông dùng dụng cụ đập cửa để tạo đường thoát khói, đồng thời liên tục gọi lớn xem có ai ở bên trong hay không. Khói lúc này đã dày đặc, len qua các khe cửa và hành lang. Không thấy người ở các tầng dưới, nhóm thợ nhanh chóng báo cho những người khác tiếp cận khu vực phía trên.
Khoảng 10 phút sau khi vụ cháy xảy ra, anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà) đến hiện trường. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc, lối tiếp cận trực tiếp từ cửa chính đều bị khói lửa chặn kín, cộng thêm tòa nhà được thiết kế khép kín, dạng "chuồng cọp" gây khó khăn trong việc giải cứu. Trong tình huống nguy cấp, anh Long liều mình nhảy qua đoạn trống này để cứu người thân. Sau đó, anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê Ninh Bình), thợ nhôm sắt, cũng nhanh chóng tiếp cận mái nhà, dùng chân giàn giáo bằng sắt liên tục nện vào tấm tôn, tạo khoảng trống để người bên trong thoát ra.
Trong khi đó, ở phía công trình đang xây, nhóm công nhân còn lại cũng hô hoán, tìm cách hỗ trợ. Anh Láp (trong ảnh) cùng anh Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1976) dùng thang tre làm cầu, đỡ người bị nạn đến khu vực an toàn. Theo anh Nghĩa, sau khi anh Long và anh Dung tiếp cận căn nhà, anh cùng một số người dân phía công trình lập tức hỗ trợ bắc thang và đứng đón các nạn nhân.
"Từ trên mái, họ kéo từng người lên rồi đưa ra ngoài. Ở bên kia, chúng tôi hỗ trợ đặt thang và đỡ mọi người xuống. Lúc đó ai cũng chỉ nghĩ làm sao đưa được người ra ngoài càng nhanh càng tốt", anh Nghĩa (trong ảnh) kể.
Anh Dung là người tiếp cận phần mái nhà đầu tiên. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cả hai ra sức tháo tấm tôn được chia sẻ khắp mạng xã hội những ngày qua.
Bên ngoài khu vực bị cháy.
Nạn nhân cùng các "người hùng" sau đó được đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. May mắn, không có trường hợp nào nguy kịch và hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.