Thông báo gây sốc của 'vua YouTube' một thời

Sao YouTube đình đám PewDiePie thông báo khép lại loạt vlog gia đình sau gần 4 năm, cho biết muốn bảo vệ quyền riêng tư và tuổi thơ của con trai.

PewDiePie thông báo dừng vlog về gia đình. Ảnh: PewDiePie/YouTube.

Ngày 23/5, PewDiePie khiến cộng đồng YouTube toàn cầu bất ngờ khi thông báo sẽ dừng loạt vlog gia đình từng được duy trì suốt gần 4 năm qua.

Quyết định này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi đây là series ghi lại cuộc sống đời thường của anh cùng vợ Marzia Kjellberg và con trai Bjorn tại Nhật Bản, giai đoạn được nhiều người xem nhận xét là bình yên và trưởng thành nhất trong sự nghiệp của nam YouTuber nổi tiếng.

Theo Times of India, PewDiePie cho biết nguyên nhân lớn nhất khiến anh kết thúc series vlog là muốn bảo vệ quyền riêng tư cho con trai khi bé ngày càng lớn.

Trong video mang tên "Ending the vlogs", đăng ngày 23/5, Felix Kjellberg chia sẻ Bjorn hiện đã 3 tuổi và anh cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để dừng việc đưa con xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội. Nam YouTuber nói anh muốn việc con có xuất hiện trước công chúng hay không sẽ là lựa chọn của con trong tương lai, thay vì bị quyết định từ khi còn nhỏ.

PewDiePie cũng thừa nhận các vlog gia đình dần tạo áp lực khi cuộc sống riêng tư trở thành nội dung công khai. Dù vẫn có thể chia sẻ một vài khoảnh khắc đời thường hoặc hình ảnh gia đình trong tương lai, anh và vợ không còn muốn duy trì việc đăng tải vlog định kỳ xoay quanh con trai và cuộc sống cá nhân.

Sao YouTube và con trai trong một vlog ở Nhật Bản. Ảnh: PewDiePie/YouTube.

Vlog ban đầu được PewDiePie thực hiện để ghi lại hành trình chuyển đến Nhật Bản sinh sống vào năm 2022. Tuy nhiên theo thời gian, nội dung dần thay đổi, tập trung nhiều hơn vào cuộc sống gia đình sau khi con trai chào đời năm 2023. Những video nhẹ nhàng về chăm con, nấu ăn, du lịch hay khám phá Nhật Bản giúp PewDiePie giữ được lượng người xem ổn định, dù anh không còn hoạt động sôi nổi như giai đoạn đỉnh cao YouTube trước đây.

Trên Reddit và nhiều diễn đàn mạng xã hội, phần lớn người hâm mộ cảm thấy sốc nhưng cũng bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của PewDiePie.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh ngày càng có nhiều tranh cãi xoay quanh các "family vlog", dạng nội dung ghi lại cuộc sống gia đình và trẻ nhỏ để đăng tải lên mạng xã hội. Một số người dùng nhận xét việc để trẻ em xuất hiện liên tục trước hàng triệu khán giả có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư và tuổi thơ của các em sau này.

Felix Kjellberg sinh năm 1989 tại Thụy Điển, từng là YouTuber cá nhân có lượng người theo dõi lớn nhất thế giới với hơn 110 triệu lượt đăng ký. Anh nổi tiếng nhờ các video chơi game, reaction và bình luận hài hước.

Tuy nhiên vài năm gần đây, PewDiePie liên tục giảm tần suất đăng tải nội dung, nhiều lần nói rằng anh muốn ưu tiên cuộc sống cá nhân hơn áp lực sáng tạo nội dung liên tục trên Internet.