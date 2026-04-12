Thực hư vụ YouTuber quay khu ổ chuột khiến hai người mất tích ở Brazil

YouTuber Zazza el italiano bị tố làm lộ danh tính cha con hướng dẫn viên du lịch, song lên tiếng bác bỏ, khẳng định tất cả chỉ là tin giả lan truyền trên mạng.

Zazza el italiano (tên thật Federico Zompichiatti) nổi tiếng với các video khám phá những khu vực nguy hiểm trên thế giới.

YouTuber nổi tiếng Zazza el italiano - người từng đến Uruguay hồi đầu năm nay - đang vướng tranh cãi khi bị cáo buộc làm lộ danh tính một người đàn ông và con gái trong quá trình ghi hình tại khu ổ chuột ở Brazil, theo El País. Tuy nhiên, anh đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định: “Không có ai thiệt mạng, chúng tôi đang là nạn nhân của một tin giả quy mô lớn”.

Theo truyền thông, tranh cãi nổ ra sau khi Zazza đăng tải loạt video quay tại Rio de Janeiro. Trong một video (sau đó đã bị xóa), anh ghi lại cảnh vào favela Santa Marta với sự hỗ trợ của một cư dân địa phương. Người này cùng con gái dự kiến làm hướng dẫn, với điều kiện được quyền quyết định nội dung và thời điểm ghi hình nhằm tránh xung đột với các băng nhóm kiểm soát khu vực.

Tuy nhiên, video cho thấy Zazza có lúc ghi hình ngoài phạm vi được cho phép. Sau khi nội dung được đăng tải, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng người hướng dẫn và con gái đã “mất tích”, thậm chí có nguồn tin nói họ từng đề nghị không đăng video vì lo sợ bị trả thù.

Trước những cáo buộc này, Zazza đã đăng tải thông điệp trên Instagram, khẳng định các thông tin lan truyền là “hoàn toàn sai sự thật”.

“Người hướng dẫn ở Brazil và gia đình anh ấy đều an toàn. Không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhắc lại: không có ai thiệt mạng và tôi có bằng chứng”, nam YouTuber cho biết.

Anh cũng nói đang giữ liên lạc với gia đình này, vì bản thân là “người đầu tiên muốn biết tình hình của họ ra sao” giữa làn sóng thông tin hỗn loạn trên mạng.

Zazza cho rằng anh và công chúng đang trở thành “nạn nhân của một tin đồn lớn, được dựng nên từ thông tin sai lệch, lời nói dối và hoàn toàn thiếu bằng chứng”. Đồng thời, anh tiết lộ sẽ sớm đăng tải một video để giải thích toàn bộ sự việc, và không loại trừ khả năng thực hiện các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân phát tán tin giả.

Trước đó, vào giữa tháng 1, Zazza từng đến Montevideo (Uruguay) và đăng tải video khám phá khu Cerro Norte - nơi được xem là điểm nóng về tội phạm. Nội dung này cũng thu hút sự chú ý khi phản ánh sự chênh lệch giàu nghèo và những vấn đề an ninh tại khu vực.

Zazza el italiano (tên thật Federico Zompichiatti) là YouTuber người Italy nổi tiếng với các video khám phá những khu vực nguy hiểm trên thế giới. Anh theo đuổi phong cách nội dung dạng phóng sự, ghi lại trực tiếp đời sống tại các điểm nóng tội phạm, nghèo đói. Kênh của Zazza thu hút hàng triệu người theo dõi nhưng cũng nhiều lần gây tranh cãi về ranh giới đạo đức khi ghi hình.