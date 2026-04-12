Thảo Cầm Viên Sài Gòn bất lực

Trào lưu leo lên tượng động vật chụp ảnh theo trend mạng xã hội tại Thảo Cầm Viên tiếp tục lan rộng, dù đơn vị đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo.

Hành động leo trèo chụp ảnh của một số du khách vẫn tái diễn. Ảnh: ĐVCC.

Ngày 12/4, Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần thứ hai lên bài đăng nói về tình trạng nhiều khách đến tham quan sở thú và leo trèo, chụp ảnh trên các bức tượng, dẫn đến hư hại tài sản chung.

Theo chia sẻ từ fanpage 234.000 lượt theo dõi, trong ngày tổ chức đầy tháng cho bé ngựa lùn, ban quản lý vẫn nhận được phản ánh từ khách tham quan về việc nhiều người leo trèo, tạo dáng trực tiếp trên các bức tượng trang trí. Một số hình ảnh do du khách gửi về cho thấy tình trạng này vẫn tái diễn, bất chấp những cảnh báo trước đó.

Đại diện Thảo Cầm Viên cho biết khuôn viên hiện có khoảng 50 bức tượng tạo cảnh phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh. Tuy nhiên, việc bố trí nhân sự đứng trực tại từng vị trí là không khả thi, bởi đội ngũ còn phải đảm nhiệm nhiều công việc khác như chăm sóc động vật, vận hành, vệ sinh và đảm bảo an toàn chung trong toàn khu.

"Quan trọng là ý thức của du khách", người đại diện viết.

Trước đó, vào ngày 1/4, đơn vị đăng tải thông báo kêu gọi du khách không leo trèo lên các bức tượng để chụp hình. Nội dung nhấn mạnh việc giữ gìn hình ảnh văn minh nơi công cộng cũng như đảm bảo an toàn cho chính bản thân người tham quan.

Du khách tham quan chuồng ngựa tại Thảo Cầm Viên ngày 4/4. Ảnh: Khương Nguyễn.

Động thái này được đưa ra sau khi trên TikTok lan truyền trào lưu chụp ảnh cùng tượng động vật, trong đó nhiều bạn trẻ tạo dáng ôm, thậm chí trèo hẳn lên các mô hình.

Một số video sử dụng ca khúc Anh là ngoại lệ của em làm nhạc nền đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, góp phần khiến trào lưu lan rộng. Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng hành động này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan và tài sản chung.

Sau khi có cảnh báo, nhiều tài khoản đã chủ động ẩn hoặc xóa video. Thậm chí, một kênh TikTok còn lên tiếng đính chính hình ảnh lan truyền về một cô gái trèo lên tượng hươu cao cổ, cho biết đó chỉ là sản phẩm được tạo bằng AI.

Phía Thảo Cầm Viên cũng xác nhận đã ghi nhận tình trạng một số tượng bị nứt, hư hại do tác động vật lý. Đơn vị tiếp tục đăng tải video trên TikTok nhằm nhắc nhở, khuyến khích du khách chụp ảnh văn minh, không tiếp xúc trực tiếp với các công trình trang trí.