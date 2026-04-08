Gia đình ngựa lùn Cacao, Vú Sữa hot nhất Thảo Cầm Viên

Trước đó, để đảm bảo quá trình sinh nở an toàn, ngựa mẹ Thị Mai được theo dõi chặt chẽ trong giai đoạn cuối thai kỳ. Khu vực nuôi được bố trí riêng, kết hợp chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng. Cacao hiện khoảng 3 tuần tuổi, vẫn đang quấn quýt bên mẹ, được ưu ái gọi là "em bé quốc dân". Chú ngựa có bộ lông giống bố và vệt trắng ở chân thừa hưởng từ mẹ.