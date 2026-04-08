Gia đình ngựa lùn Cacao, Vú Sữa hot nhất Thảo Cầm Viên

Ngựa lùn Cacao chào đời vào giữa tháng 3, sau hơn 11 tháng ngựa mẹ Thị Mai mang thai. Sự xuất hiện của Cacao bổ sung thành viên thứ 4 cho gia đình ngựa lùn gồm bố Văn Mai, mẹ Thị Mai và anh trai Vú Sữa, vốn được nhiều người biết đến với ngoại hình "đầu cắt moi" đặc trưng.
Trước đó, để đảm bảo quá trình sinh nở an toàn, ngựa mẹ Thị Mai được theo dõi chặt chẽ trong giai đoạn cuối thai kỳ. Khu vực nuôi được bố trí riêng, kết hợp chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng. Cacao hiện khoảng 3 tuần tuổi, vẫn đang quấn quýt bên mẹ, được ưu ái gọi là "em bé quốc dân". Chú ngựa có bộ lông giống bố và vệt trắng ở chân thừa hưởng từ mẹ.
Tại Thảo Cầm Viên, việc chăm sóc gia đình ngựa lùn áp dụng phương pháp tập luyện tích cực, khuyến khích hành vi hợp tác bằng những món ăn khoái khẩu như cà rốt, khoai lang hoặc chuối.
Ngựa lùn có chiều cao dưới 1,47 m, đã được thuần dưỡng và chủ yếu sống trong môi trường do con người chăm sóc. Chúng có thân hình chắc khỏe, bờm dày, tính cách hiền lành, thông minh và dễ gần, đặc biệt thân thiện với trẻ em. Tuy nhiên, giống ngựa này cũng dễ tăng cân nếu ăn quá mức, vì vậy khẩu phần ăn luôn được kiểm soát chặt chẽ.
Cacao rất tình cảm với anh trai Vú Sữa. Mỗi ngày, chú ngựa lùn được thả ra ngoài chơi khoảng 1-1,5 tiếng.
Do đặc thù hệ tiêu hóa của giống ngựa lùn rất nhạy cảm, dễ gặp các vấn đề về đường ruột như đau bụng hay táo bón, đội ngũ y tế phải cân đối hàm lượng dinh dưỡng rất kỹ lưỡng.
Ngựa cha Văn Mai từng gây sốt mạng xã hội với mái bờm ngố vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, thong thả nhai cỏ bên cạnh vợ con.
Khánh Nhiên (áo sọc, 20 tuổi) biết đến gia đình ngựa lùn ở Thảo Cầm Viên nhờ những video viral trên mạng xã hội. "Kiểu tóc ‘đầu cắt moi’ của hai chú ngựa Văn Mai và Vú Sữa trông rất hài hước, dễ trở thành meme", Nhiên chia sẻ.
Sự xuất hiện của Cacao nhanh chóng thu hút khách tham quan. Đại diện Thảo Cầm Viên cho biết việc chào đón cá thể mới không chỉ bổ sung cho quần thể ngựa lùn mà còn tạo thêm trải nghiệm thú vị cho du khách.
Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.