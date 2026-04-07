Em bé gây sốt khắp cõi mạng với meme 'nín' giờ ra sao?

Sau 2 năm bất ngờ nổi tiếng, em bé Danh Hưng trong clip gây sốt mạng xã hội nay tròn 3 tuổi, hoạt bát và vẫn giữ những biểu cảm khiến nhiều người thích thú.

Clip em bé nói 'nín' hút 41,8 triệu view Năm 2024, khoảnh khắc cậu bé Sữa bắt chước lời nói của cô giáo gây sốt mạng xã hội, thậm chí trở thành mê (ảnh chế) nổi tiếng.

Tháng 10/2024, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, clip ghi lại khoảnh khắc hài hước của một bé trai mầm non bất ngờ gây sốt. Trong video, sau khi đi học về, cậu bé kể lại rành rọt những gì diễn ra trên lớp cho bà và mẹ nghe. Khi được hỏi: “Ở lớp con khóc thì cô bảo như nào?”, bé lập tức giơ ngón tay, nghiêm mặt và nói đúng một từ: “Nín”.

Biểu cảm đáng yêu cùng cách thể hiện “nhập vai” khiến cả gia đình bật cười, còn cư dân mạng thì không khỏi thích thú.

Sau hơn 2 năm, cậu bé ngày nào nay đã chững chạc hơn, hòa đồng, vẫn hoạt ngôn, hướng ngoại và dễ dàng kết bạn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, mẹ của bé là chị Phương Nhi (sống tại Hà Nội) cho biết con trai Danh Hưng (biệt danh Sữa) đã tròn 3 tuổi.

Ở tuổi lên 3, Sữa vẫn sở hữu gương mặt đầy biểu cảm đáng yêu.

Theo chị, Sữa ở nhà là cậu bé năng động, hoạt bát, nói chuyện líu lo cả ngày và khá ngoan. Từ khi clip viral năm 2024, bé nhận được nhiều sự yêu mến từ mọi người nhưng cuộc sống gia đình không có nhiều xáo trộn.

"Thỉnh thoảng, khi xem lại clip từng nổi tiếng của mình, Sữa vẫn tỏ ra thích thú và còn bắt chước lại biểu cảm quen thuộc", chị Nhi chia sẻ.

Gia đình chị Nhi rất vui và hạnh phúc vì con nhận được nhiều sự yêu thương từ mọi người.

Chia sẻ lại về hành động của con trong clip, chị Nhi cho biết trước đó, khi đưa đón con đi học, cô giáo từng nhận xét bé hay bắt chước và nói “nín” với các bạn. Tuy nhiên, chị không để ý nhiều cho đến khi chơi với con ở nhà.

“Tôi giả vờ khóc thì con cũng giơ tay bảo ‘nín’. Ông bà hỏi thì con diễn lại y chang nên mới có clip như vậy”, chị kể.

Sữa chững chạc, đáng yêu trong bộ ảnh cùng mẹ vào dịp sinh nhật 3 tuổi.

Lúc đầu, chị Nhi chỉ quay lại để lưu giữ khoảnh khắc đáng yêu của con, không nghĩ clip lại được mọi người yêu thích đến vậy. Khi đến lớp, các cô giáo hồi đó của bé cũng tỏ ra rất thích thú, các cô cũng yêu thương, quan tâm Sóc và các bạn khác.

Clip hiện tại đạt 41,8 triệu lượt xem và trở thành “meme” quen thuộc được nhiều nhà sáng tạo nội dung sử dụng lại.