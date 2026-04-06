Bài đăng mừng sinh nhật con gái của Quyền Linh gây chú ý

Diễn viên, MC Quyền Linh vừa chia sẻ bài viết chúc mừng sinh nhật con gái lớn Lọ Lem (Mai Thảo Linh) khi cô tròn 20 tuổi, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sáng 6/4, trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ đăng ảnh chụp cùng con gái tại một sự kiện và viết những lời đầy tình cảm dành cho ái nữ. Anh gọi con là "Lọ Lem thương yêu của ba", nhắc lại những năm tháng đưa con đến trường và bày tỏ rằng dù có thể đếm được ngày tháng hay những sợi tóc bạc của mình, nhưng "không thể đếm được tình yêu Ba dành cho con".

Quyền Linh gửi lời chúc con gái bước sang tuổi 20 sẽ luôn mạnh mẽ, nhiều nghị lực và tiếp tục nỗ lực để đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

"Ba xin dành tất cả tình yêu thương đó làm quà sinh nhật cho con gái tròn 20 tuổi", nam MC viết.

Bài đăng chúc mừng sinh nhật của Quyền Linh nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc từ khán giả. Không ít người bày tỏ sự xúc động trước tình cảm cha con của nam MC. Một tài khoản bình luận: "Đọc lời chúc của anh Quyền Linh mà thấy ấm áp quá, đúng là tình cảm của người cha dành cho con gái".

Quyền Linh dành lời chúc ngọt ngào dành cho con gái lớn. Ảnh: Quyền Linh/Facebook.

Người khác viết: "Lọ Lem ngày càng xinh xắn, chúc em tuổi 20 thật rực rỡ". Nhiều khán giả cũng gửi lời chúc sinh nhật và hy vọng cô gái trẻ sẽ tiếp tục học tập tốt, đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Một số bình luận khác cũng nhắc đến hình ảnh giản dị của gia đình nghệ sĩ. "Gia đình anh Quyền Linh lúc nào cũng mang cảm giác gần gũi", một người dùng mạng xã hội viết. Nhiều khán giả cho rằng Lọ Lem không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình mà còn bởi sự nền nã, cách cư xử nhẹ nhàng được cho là chịu ảnh hưởng từ cách giáo dục của gia đình.

Lọ Lem, tên thật Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái đầu của Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Từ nhỏ, cô đã được khán giả chú ý khi thỉnh thoảng xuất hiện cùng cha trong các chương trình truyền hình và hoạt động thiện nguyện. Khi trưởng thành, Lọ Lem càng nhận được sự quan tâm bởi ngoại hình nổi bật, chiều cao ấn tượng cùng phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng.

Ái nữ nhà Quyền Linh hiện sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Nhiều video chia sẻ cuộc sống đời thường của cô trên TikTok thu hút hàng triệu lượt xem. Bên cạnh đó, Lọ Lem cũng được biết đến với thành tích học tập tốt. Sau khi tốt nghiệp trung học tại một trường quốc tế, cô từng trúng tuyển vào University of the Arts London nhưng sau đó chọn học ngành kinh doanh tại RMIT University Vietnam.

Ngoài việc học, Lọ Lem còn tham gia làm mẫu ảnh và hợp tác quảng cáo với một số nhãn hàng. Tuy vậy, gia đình cho biết cô vẫn ưu tiên việc học và chưa có kế hoạch chính thức tham gia sâu vào showbiz.

Ở tuổi 20, Lọ Lem được nhiều người nhận xét ngày càng trưởng thành, "thăng hạng" về ngoại hình và phong cách. Mỗi lần xuất hiện cùng cha tại các sự kiện, cô đều nhận được nhiều lời khen từ công chúng.