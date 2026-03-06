Phong cách đối lập của 2 con gái MC Quyền Linh

Cùng khoe ảnh đi biển gần đây, Lọ Lem tiếp tục trung thành với phong cách ngọt ngào, trong khi em gái Hạt Dẻ có phần cá tính hơn.

Đầu tháng 3, Lọ Lem (tên thật: Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) - con gái đầu lòng của MC Quyền Linh - chia sẻ ảnh check-in ở bờ biển Côn Đảo. Như thường lệ, vẻ đẹp trong sáng và rạng rỡ của cô gái 20 tuổi nhanh chóng thu hút lượt tương tác lớn.

Trong loạt hình, Lọ Lem xuất hiện với hình ảnh dịu dàng thường thấy. Cô diện bộ váy dài màu trắng với áo khoác nhẹ cùng tông, nổi bật trên nền trời tím biếc phía sau.

Ái nữ nhà MC Quyền Linh dịu dàng trong loạt ảnh đi biển gần đây. Ảnh: Mai Thảo Linh/Facebook.

Dân mạng chú ý Lọ Lem thường chọn đầm dài kín chân mỗi lần đi biển, hiếm khi chọn thiết kế dáng ngắn hay quá táo bạo. Hình ảnh này phù hợp với phong cách dịu dàng, ngọt ngào mà cô theo đuổi.

Lọ Lem cao hơn 1m7, “gây thương nhớ” với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn. Cô trung thành với lối trang điểm nhẹ và mái tóc đen dài nên được nhiều dân mạng ưu ái gọi là "nàng thơ" hay "bạch nguyệt quang". Con gái cả của Quyền Linh hiện chọn theo học ngành Cử nhân Kinh doanh tại Đại học RMIT.

Trong khi đó, Hạt Dẻ (tên thật: Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008) thể hiện nét cá tính, gợi cảm hơn chị gái Lọ Lem từ cách chọn trang phục, làm tóc đến trang điểm. Bước sang tuổi 18, cô được nhận xét ngày càng xinh đẹp, tự tin thể hiện bản thân.

Gần đây, Hạt Dẻ đăng tải nhiều hình ảnh đi biển. Khác với Lọ Lem, cô ưa chuộng các thiết kế váy ngắn, đồ ôm, cắt xẻ khoe khéo thân hình thon gọn, đặc biệt là đôi chân dài.

Khác với chị gái Lọ Lem, Hạt Dẻ thường chọn thiết kế váy ngắn, khoe đôi chân dài khi đi biển. Ảnh: mai.thaongoc_/Instagram.

Con gái út của Quyền Linh cũng dành niềm yêu thích cho bộ môn bóng rổ, hiện chơi ở vị trí shooting guard (hậu vệ ghi điểm) cho đội JamFam. Cô nàng từng tham gia giải năng khiếu U18 và Giải bóng rổ cúp các CLB trẻ toàn quốc - Cúp NYCC 2025.

Dù phong cách trái ngược, Lọ Lem và Hạt Dẻ đều nhận nhiều lời tán dương, “độ phủ sóng” lớn ngay cả khi không tham gia giới giải trí. Mỗi khi xuất hiện chung, cặp chị em cũng khiến nhiều người hâm mộ thích thú.

Lọ Lem và Hạt Dẻ nhận nhiều sự chú ý dù không hoạt động nghệ thuật. Ảnh: linnhhh.m, mai.thaongoc_/Instagram.