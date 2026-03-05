Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Quỷ lùn' Đào Hồng Sơn đại chiến Hiếu 'Khổng lồ' ở sới vật làng

  • Thứ năm, 5/3/2026 19:42 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Kèo vật giữa "Quỷ lùn" Đào Hồng Sơn nặng 60 kg và đối thủ Hiếu "Khổng lồ" hơn 130 kg tại sới vật Hải Phòng khiến khán giả phấn khích khi thể hình quá chênh lệch.

Đào Hồng Sơn 60 kg so tài Hiếu 'Khổng lồ' hơn 130 kg gây sốt Màn so tài giữa Đào Hồng Sơn và Hà Văn Hiếu tại sới vật Kinh Môn (Hải Dương) gây chú ý khi hai đô vật chênh lệch cân nặng hơn gấp đôi. Trận đấu kịch tính, hài hước và khép lại trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Ngày 5/3, sới vật tại phường Kinh Môn (TP Hải Phòng) trở nên nóng hơn bao giờ hết khi 2 đô vật quen thuộc Đào Hồng Sơn và Hà Văn Hiếu bước vào sàn đấu. Sự chênh lệch thể hình hiếm thấy, một bên có thân hình "tí hon" khoảng 60 kg, phía đối diện là "tảng đá" nặng hơn 130 kg khiến người xem háo hức.

Hiếu "Khổng lồ" với thân hình đồ sộ liên tục áp sát, tìm cách khóa tay và ghì đối thủ xuống sàn. Ở phía ngược lại, "Quỷ lùn" Đào Hồng Sơn dựa vào sự nhanh nhẹn và kỹ thuật để né tránh, xoay người và tìm cơ hội phản đòn.

Có lúc đô vật Hiếu "Khổng lồ" gần như đã khống chế được đối thủ, nhưng "Quỷ lùn" vẫn kịp thoát ra trong tiếng reo hò của khán giả.

"Anh Hiếu to thực sự, nhiều tình huống tôi suýt thua nhưng vẫn thoát được. Đô vật Hiếu đúng là rất khó, như một tảng đá cực kỳ lớn", Đào Hồng Sơn chia sẻ.

Dao Hong Son anh 1Dao Hong Son anh 2

Hà Văn Hiếu và Đào Hồng Sơn là 2 cái tên nổi tiếng trong làng võ thuật.

Những pha ghì, xoay hông, móc chân liên tục được tung ra. Sới vật nhiều lần vang lên tiếng cười khi đô vật "tí hon" cố gắng quật ngã "người khổng lồ", còn đô vật to lớn lại phải vất vả giữ thăng bằng trước đối thủ nhanh nhẹn.

Sau nhiều hiệp giằng co, trận đấu khép lại trong sự cổ vũ của người xem khi màn đấu bất phân thắng bại.

"Hòa cùng không khí vui xuân của bà con, tôi mong được đóng góp một trận đấu hay để bảo tồn và gìn giữ bộ môn vật cổ truyền của làng", đô vật Đào Hồng Sơn chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Đào Hồng Sơn, biệt danh “Quỷ lùn”, là vận động viên Jujitsu của đội tuyển Việt Nam. Anh từng giành HCV SEA Games 31 và 32, vô địch thế giới Jujitsu 2022 và nhiều lần vô địch các giải khu vực ở hạng cân 56 kg. Không chỉ thi đấu, Hồng Sơn còn tích cực quảng bá vật truyền thống và tham gia tổ chức nhiều lễ hội vật làng ở miền Bắc.

Trong khi đó, Hà Văn Hiếu, thường được gọi là Hiếu "Khổng lồ", nổi tiếng với thể hình vượt trội. Anh từng 15 năm liên tiếp vô địch quốc gia môn vật tự do và giành 4 HCV SEA Games, được xem là một trong những đô vật mạnh nhất Việt Nam.

Đô vật tử vong ở hội làng, Hiếu 'Khổng lồ', Đào Hồng Sơn cảnh báo

Vụ đô vật bị gãy cổ tử vong tại hội vật làng Thái Lai (Hà Nội) làm dấy lên lo ngại về an toàn sới vật, giới chuyên môn lên tiếng cảnh báo rủi ro và trách nhiệm tổ chức.

06:06 28/2/2026

Goc nhin khac ve trach nhiem phap ly vu do vat tu vong o hoi lang hinh anh

Góc nhìn khác về trách nhiệm pháp lý vụ đô vật tử vong ở hội làng

13:26 28/2/2026 13:26 28/2/2026

0

Cơ quan chức năng sẽ xem xét các đô vật có thực hiện đúng các động tác, thuật được phép hay không; đồng thời làm rõ các bên có hiềm khích từ trước hay có động cơ, mục đích nhằm gây thương tích cho đối phương không, từ đó sẽ xử lý theo quy định.

